В Совфеде назвали правнучку Чкалова предательницей из-за желания нанести ядерный удар по Москве

Предательство интересов Родины и народа — страшнейший поступок, который не только осуждаем в обществе, но и уголовно наказуем. Так член комитета Совета Федерации Ольга Ковитиди прокомментировала призыв правнучки знаменитого советского лётчика Валерия Чкалова нанести ядерный удар по Москве.

"Богданова является правнучкой легендарного лётчика, а её мама — заведующая кафедры иммунологии МГУ. В Москве также проживает её бабушка, как и мама. Я уверена, что им очень больно от того поступка, который совершила Дарья", — заявила сенатор в беседе с RT.

Она считает, что высказывания Дарьи Богдановой стоит проверить на предмет признаков особо тяжких преступлений, а не только экстремизма. Ковитиди заключила, что призывы применить ядерное оружие против мирного населения недопустимы ни при каких обстоятельствах.