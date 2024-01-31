18-летний отцеубийца пытался свести счёты с жизнью прямо в здании СК в Петербурге

Из СК Приморского района Санкт-Петербурга с тяжёлыми ранениями госпитализировали 18-летнего парня, которой пытался покончить с собой прямо в отделе. В управление он был доставлен по подозрению в убийстве отца, сообщил "Mash на Мойке".

В настоящее время медики Елизаветинской больницы борются за жизнь парня. Он успел покалечить себя, но был вовремя обезоружен следователями. По версии следствия, парень расправился с 53-летним отцом, которого обнаружили убитым с тяжёлыми повреждениями головы в их квартире на улице Камышовой. Отец и сын проживали там вдвоём. Старший любил выпить, что время от времени вызывало конфликты.