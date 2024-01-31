Стримерша, которая обматерила дочь в прямом эфире, однажды бросила её на трое суток

Мать из Волгоградской области, которая обматерила трёхлетнюю дочь в прямом эфире, ведёт распутный образ жизни: в её квартире постоянно появляются разные мужчины, а дети при этом часто остаются брошенными. Об этом "Газете.ru" рассказала знакомая девушки.

"Она ребёнка бросает одного дома, девочка не разговаривает даже ещё. Мужчины каждый день разные ходят. Она ходит по барам... Пьёт очень часто, ведёт эфиры на сайте знакомств. Один раз бросила ребёнка с подругой, сказав, будто бы она пойдёт по делам и придёт. В итоге её не было трое суток и трубки она не брала", — рассказала Дарья.

Пьяная женщина желает дочери смерти во время прямого эфира. Видео © T.me / SHOT

Историей уже заинтересовался детский омбудсмен в Волгоградской области Евгений Ковшиков. Он направил запрос в органы опеки, чтобы установить личность матери и проверить условия жизни семьи.