Уличный художник оставил непристойные надписи на стенах военного суда Петербурга 31 января, 14:06 Уличный художник изрисовал здание военного суда в Петербурге. Обложка © T.me / "Mash на Мойке"

В Санкт-Петербурге полиция задержала уличного художника, который изрисовал стены гарнизонного военного суда на Английской набережной. Об этом сообщает "Mash на Мойке".

34-летний мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения, когда ему пришла мысль испачкать здание суда. Непристойные надписи он оставлял краской из баллончика. Злоумышленника задержали. Материалы дела переданы в Военный следственный отдел СК, решается вопрос о возбуждении уголовного дела за вандализм. Наказание может быть ужесточено, так как здание также является объектом культурного наследия.

Ранее сообщалось, что в Красноярске задержали 24-летнего местного жителя, который повредил инсталляцию в виде буквы Z. В пьяном виде мужчина набросился на конструкцию и попытался её сбросить с постамента.

Авторы Татьяна Миссуми