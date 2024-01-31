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Уличный художник оставил непристойные надписи на стенах военного суда Петербурга

31 января, 14:06
Уличный художник изрисовал здание военного суда в Петербурге. Обложка © T.me / "Mash на Мойке"

Уличный художник изрисовал здание военного суда в Петербурге. Обложка © T.me / "Mash на Мойке"

В Санкт-Петербурге полиция задержала уличного художника, который изрисовал стены гарнизонного военного суда на Английской набережной. Об этом сообщает "Mash на Мойке".

34-летний мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения, когда ему пришла мысль испачкать здание суда. Непристойные надписи он оставлял краской из баллончика. Злоумышленника задержали. Материалы дела переданы в Военный следственный отдел СК, решается вопрос о возбуждении уголовного дела за вандализм. Наказание может быть ужесточено, так как здание также является объектом культурного наследия.

В Варне восстановили бюст "русского рыцаря Балкан", который снесли вандалы
В Варне восстановили бюст "русского рыцаря Балкан", который снесли вандалы

Ранее сообщалось, что в Красноярске задержали 24-летнего местного жителя, который повредил инсталляцию в виде буквы Z. В пьяном виде мужчина набросился на конструкцию и попытался её сбросить с постамента.

Авторы
Татьяна Миссуми
Татьяна Миссуми
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