Путин: РФ планирует провести самые масштабные в мире соревнования по киберспорту
Россия планирует проведение самых масштабных в мире соревнований по киберспорту. Об этом заявил кандидат в президенты РФ Владимир Путин в ходе встречи со своими доверенными лицами.
"Что касается киберспорта, то сейчас соревнования намечаются. Надеюсь, они будут очень интересными. Такого масштаба соревнования подобного рода ни одна страна мира ещё не проводила. Мы здесь делаем первые шаги", — подчеркнул политик.
Ранее Лайф рассказывал, что самым необычным мероприятием 2024 года в России обещают стать "Игры будущего". В апреле 2023-го Путин дал старт обратному отсчёту до начала первых международных соревнований. Они объединят киберспорт и спорт классический. В ноябре глава государства обратился к участникам мероприятия "100 дней до "Игр будущего", отметив, что в нашей стране хорошо понимают ценность многообразия во всём, в том числе и в спорте.
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