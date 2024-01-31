Путин: РФ планирует провести самые масштабные в мире соревнования по киберспорту

Россия планирует проведение самых масштабных в мире соревнований по киберспорту. Об этом заявил кандидат в президенты РФ Владимир Путин в ходе встречи со своими доверенными лицами.

"Что касается киберспорта, то сейчас соревнования намечаются. Надеюсь, они будут очень интересными. Такого масштаба соревнования подобного рода ни одна страна мира ещё не проводила. Мы здесь делаем первые шаги", — подчеркнул политик.