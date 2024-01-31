На подлёте к Севастополю сбита воздушная цель, обломки упали на пустыре
Губернатор Развожаев: В Севастополе система ПВО сбила воздушную цель
В Севастополе работает система ПВО, по предварительным данным, сбита воздушная цель. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.
"По информации от Спасательной службы Севастополя, на данный момент зафиксировано сообщение о падении обломков на пустыре в районе Любимовки. На место направлены все службы", — сказал губернатор, отметив, что контроль обстановки продолжается.
Напомним, ранее сегодня в Севастополе была объявлена воздушная тревога. Жителям рекомендовали укрыться, а движение транспорта по городу было приостановлено. В городе сработала система ПВО, службы были приведены в состояние боевой готовности.
ТАСС / Александр Полегенько