На подлёте к Севастополю сбита воздушная цель, обломки упали на пустыре

В Севастополе работает система ПВО, по предварительным данным, сбита воздушная цель. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.

"По информации от Спасательной службы Севастополя, на данный момент зафиксировано сообщение о падении обломков на пустыре в районе Любимовки. На место направлены все службы", — сказал губернатор, отметив, что контроль обстановки продолжается.