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31 января, 15:24

На подлёте к Севастополю сбита воздушная цель, обломки упали на пустыре

Губернатор Развожаев: В Севастополе система ПВО сбила воздушную цель

В Севастополе работает система ПВО, по предварительным данным, сбита воздушная цель. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.

"По информации от Спасательной службы Севастополя, на данный момент зафиксировано сообщение о падении обломков на пустыре в районе Любимовки. На место направлены все службы", — сказал губернатор, отметив, что контроль обстановки продолжается.

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Напомним, ранее сегодня в Севастополе была объявлена воздушная тревога. Жителям рекомендовали укрыться, а движение транспорта по городу было приостановлено. В городе сработала система ПВО, службы были приведены в состояние боевой готовности.

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ТАСС / Александр Полегенько

Александра Мышляева
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