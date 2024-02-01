ФРС США сохранила базовую ставку на уровне 5,25–5,5%, намекнув на её снижение

Комитет по операциям на открытых рынках (FOMC) ФРС США принял решение сохранить процентную ставку по федеральным кредитным средствам на максимальном за 23 года уровне 5,25–5,5% годовых. Заседание ведомства состоялось в среду.

По данным пресс-службы комитета, экономическая активность внутри страны продолжает повышаться. Прирост рабочих мест остаётся сильным, а уровень безработицы — низким. Если такая тенденция не угаснет, уже в этом году базовая процентная ставка может быть снижена, отметил на пресс-конференции глава ФРС Джером Пауэлл.

"Мы считаем, что наша процентная ставка, вероятно, находится на своём пике, и, если экономика будет развиваться в целом как ожидается, то, видимо, уместно будет начать политику понижения в какой-то момент в нынешнем году", — отметил он.