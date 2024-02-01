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1 февраля, 08:12

Два волонтёра из Воронежа пострадали в зоне СВО

Гусев сообщил, что два волонтёра из Воронежа получили ранения в зоне СВО

Два волонтёра получили различные телесные ранения в зоне проведения спецоперации. Это произошло в среду, 31 января, сообщил губернатор Воронежской области Александр Гусев. По его словам, раненым окажут необходимую помощь в региональном госпитале.

"Мне сообщили, что вчера ранения в зоне СВО получили два волонтёра из Воронежа. Они направляются в наш госпиталь, врачи уже наготове", — написал губернатор в своём телеграм-канале.

По его словам, 1 февраля на юге Воронежской области были уничтожены два вражеских беспилотника самолётного типа. Они были перехвачены и ликвидированы дежурными средствами ПВО. О пострадавших и повреждениях не сообщается.

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Ранее Лайф писал, что в Киевском районе Донецка водитель автобуса пострадал в результате атаки украинских военных. В представительстве ДНР отметили, что ВСУ сбросили снаряды с помощью беспилотника. Осколки повредили автобус, асфальт и стёкла в магазине бытовой химии.

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ТАСС / Дмитрий Ягодкин

Ян Поланин
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