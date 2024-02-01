Два волонтёра из Воронежа пострадали в зоне СВО

Два волонтёра получили различные телесные ранения в зоне проведения спецоперации. Это произошло в среду, 31 января, сообщил губернатор Воронежской области Александр Гусев. По его словам, раненым окажут необходимую помощь в региональном госпитале.

"Мне сообщили, что вчера ранения в зоне СВО получили два волонтёра из Воронежа. Они направляются в наш госпиталь, врачи уже наготове", — написал губернатор в своём телеграм-канале.

По его словам, 1 февраля на юге Воронежской области были уничтожены два вражеских беспилотника самолётного типа. Они были перехвачены и ликвидированы дежурными средствами ПВО. О пострадавших и повреждениях не сообщается.