Фильм "Авиатор" по книге Водолазкина за полмиллиарда рублей снимет режиссёр Егор Кончаловский

Режиссёром фильма "Авиатор" по одноимённому роману Евгения Водолазкина стал Егор Кончаловский. Бюджет фильма составит около 500 миллионов рублей, тогда как за производство ответственны кинокомпания "КИНО ТВ" и медиагруппа "Красный квадрат" при поддержке Фонда кино. Продюсером киноленты выступает Сергей Катышев, а сценаристами — Юрий Арабов, Олег Сироткин, Мирослав Станкович и Евгений Водолазкин. Об этом сообщили в пресс-службе "КИНО ТВ".

"Сценарий от романа отличается, и я был главным инициатором этих отличий. То, что убедительно выглядит в книге, совсем не обязательно подходит для фильма. <…> Главное — чтобы сохранился смысл высказывания", — рассказал автор романа.

Отличительной чертой произведения, по словам Кончаловского, является наличие в нём нескольких временных эпох, которые разнесены друг от друга на 100 лет. Создатели фильма в настоящее время пытаются "соединить два времени, работая с той довольно популярной сейчас идеей, что времени нет".

Примечательно, что оператором-постановщиком фильма стал молодой специалист, выпускник ВГИКа Константин Панасюк. Это было сделано для того, чтобы "омолодить" свой коллектив и кинематографический язык, отмечает режиссёр. В актёрский же состав вошли Константин Хабенский, который исполнит роль профессора Гейгера, в роли Платонова — Александр Горбатов. К ним также примкнули Дарья Кукарских, Евгений Стычкин, Евгения Добровольская, Софья Эрнст, Илья Коробко, Антон Шагин и Ирина Пегова, тогда как музыкальным оформлением киноленты займётся композитор Макс Фадеев.

Константин Хабенский на съёмках фильма "Авиатор". Фото © Пресс-служба кинокомпании "КИНО ТВ"