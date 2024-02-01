В Кремле заявили, что следят за ходом саммита ЕС, где планируется выделить деньги Киеву

Российская сторона будет отслеживать информацию по саммиту Евросоюза (ЕС), где, в частности, будет обсуждаться вопрос о выделении Киеву 50 миллиардов евро. Об этом в ходе брифинга сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Безусловно, мы отслеживаем всю информацию. Мы понимаем, что Киев продолжает испытывать проблемы и проблемы также испытывает и Коллективный Запад", — сказал представитель Кремля в разговоре с журналистами.