В Кремле заявили, что следят за ходом саммита ЕС, где планируется выделить деньги Киеву
Песков: Россия будет внимательно следить за новостями по саммиту ЕС
Российская сторона будет отслеживать информацию по саммиту Евросоюза (ЕС), где, в частности, будет обсуждаться вопрос о выделении Киеву 50 миллиардов евро. Об этом в ходе брифинга сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"Безусловно, мы отслеживаем всю информацию. Мы понимаем, что Киев продолжает испытывать проблемы и проблемы также испытывает и Коллективный Запад", — сказал представитель Кремля в разговоре с журналистами.
Лидеры стран ЕС 1 февраля проводят саммит по вопросам финансовой помощи Киеву. Выделение украинцам 50 миллиардов евро ранее, напомним, заблокировал премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. После этого Брюссель стал думать, как помочь Незалежной в обход мнения Будапешта. Крайняя мера, которую могут применить лидеры стран ЕС, — это приостановить право голоса Венгрии при голосовании в Европейском совете.
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