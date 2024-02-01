Адвокат объяснила страх россиян перед брачным договором Адвокат Данильченко: Брачным договором может установить ответственного за бюджет 1 февраля, 12:20 Обложка © Shutterstock

Ещё относительно недавно многие пары относились к заключению брачного договора отрицательно. Считая, что семья должна быть основана, в первую очередь, на любви и доверии, а заключение договора говорит о том, что стороны, не успев пожениться, думают о том, что будет с ними после развода. Однако статистика и количество дел в судах по разделу имущества, свидетельствуют о том, что люди стали более осознанно подходить к этому вопросу. Однако остаётся процент супружеских пар, которые опасаются заключать брачный договор. Эти страхи в беседе с Лайфом развеяла адвокат Виктория Данильченко.

Главный страх противников брачных договоров в том, что они боятся остаться ни с чем. Однако, как подчеркнула Данильченко, документ не может содержать условия, которые ставят одного из супругов в крайне неблагоприятное положение. Также брачный договор не сможет ограничить правоспособность или дееспособность супругов, как и их право на обращение в суд за защитой, а также невозможно ограничить право нетрудоспособного нуждающегося супруга на получение содержания. Вообще договор не может противоречить семейному законодательству.

Брачным договором можно изменить установленный законом режим совместной собственности и установить режим совместной, долевой или раздельной собственности на всё имущество супругов, на его отдельные виды или на имущество каждого из супругов. Виктория Данильченко Адвокат, председатель "Коллегии адвокатов Виктории Данильченко"

Например, в документе можно прописать, что автомобиль — это совместное имущество, а на квартиру распространяется режим долевой собственности: у мужа — 1/3, а у жены — 2/3, а также указать, что остальное имущество, нажитое во время брака, будет собственностью того, кто его купил или зарегистрировал.

Там могут в брачном договоре быть предусмотрены права и обязанности супругов по взаимному содержанию. Например, часто указывают, что муж обязан платить жене ежемесячно определённую сумму до достижения ребёнком совершеннолетия.

Можно даже определить степень участия каждого из супругов в семейных расходах. К примеру, муж тратится на содержание автомобиля, а жена платит за путешествия.

А ранее Лайф рассказывал, в каких случаях "отдавать половину" при разводе совсем не обязательно. До сих пор раздел имущества является поводом для выяснения отношений в судах. Бывшие супруги спорят о купленных, подаренных квартирах или даже о деньгах, которые им передавали "в конвертах" на свадьбе.