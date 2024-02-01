Регион

Уведомления отключены

Новости
Катастрофа Ил-76
Расследования
SHOT проверка
Специальная военная операция
Владимир Путин
Спецпроекты
Видео
Происшествия
Авто
Экономика
Наука и технологии
Недвижимость
Криминал
Главное
Последние новости

Следствие идентифицировало останки погибших при крушении Ил-76 под Белгородом

ВС РФ уничтожили РЛС зенитно-ракетного комплекса NASAMS и склады горючего ВСУ

Российские военные заняли более выгодные рубежи на Донецком направлении

Минобрнауки Дагестана не планирует включать школьникам перед уроками "Я русский"

Евросоюз профинансирует Украину ещё на 50 млрд евро

Госдума обратилась к Конгрессу США из-за применения Patriot для атаки на Ил-76

Ни врачей, ни школы: В Башкирии мать 10 лет держала "в плену" собственную дочь, а чиновники бездействовали

ФНС подала иск к ИКЕА почти на 13 млрд рублей

Путин поздравил патриарха Кирилла с 15-летием со дня интронизации

В Северодонецке нашли доказательства работы чёрных трансплантологов в рядах ВСУ

Адвокат объяснила страх россиян перед брачным договором

Адвокат Данильченко: Брачным договором может установить ответственного за бюджет

1 февраля, 12:20
Обложка © Shutterstock

Обложка © Shutterstock

Ещё относительно недавно многие пары относились к заключению брачного договора отрицательно. Считая, что семья должна быть основана, в первую очередь, на любви и доверии, а заключение договора говорит о том, что стороны, не успев пожениться, думают о том, что будет с ними после развода. Однако статистика и количество дел в судах по разделу имущества, свидетельствуют о том, что люди стали более осознанно подходить к этому вопросу. Однако остаётся процент супружеских пар, которые опасаются заключать брачный договор. Эти страхи в беседе с Лайфом развеяла адвокат Виктория Данильченко.

Главный страх противников брачных договоров в том, что они боятся остаться ни с чем. Однако, как подчеркнула Данильченко, документ не может содержать условия, которые ставят одного из супругов в крайне неблагоприятное положение. Также брачный договор не сможет ограничить правоспособность или дееспособность супругов, как и их право на обращение в суд за защитой, а также невозможно ограничить право нетрудоспособного нуждающегося супруга на получение содержания. Вообще договор не может противоречить семейному законодательству.

Ковид да любовь: В Госдуме объяснили, почему россияне стали реже заключать брачные договоры
Ковид да любовь: В Госдуме объяснили, почему россияне стали реже заключать брачные договоры

Брачным договором можно изменить установленный законом режим совместной собственности и установить режим совместной, долевой или раздельной собственности на всё имущество супругов, на его отдельные виды или на имущество каждого из супругов.

Виктория Данильченко

Адвокат, председатель "Коллегии адвокатов Виктории Данильченко"

Брачным договором можно изменить установленный законом режим совместной собственности и установить режим совместной, долевой или раздельной собственности на всё имущество супругов, на его отдельные виды или на имущество каждого из супругов.
Брачным договором можно изменить установленный законом режим совместной собственности и установить режим совместной, долевой или раздельной собственности на всё имущество супругов, на его отдельные виды или на имущество каждого из супругов.

Например, в документе можно прописать, что автомобиль — это совместное имущество, а на квартиру распространяется режим долевой собственности: у мужа — 1/3, а у жены — 2/3, а также указать, что остальное имущество, нажитое во время брака, будет собственностью того, кто его купил или зарегистрировал.

Там могут в брачном договоре быть предусмотрены права и обязанности супругов по взаимному содержанию. Например, часто указывают, что муж обязан платить жене ежемесячно определённую сумму до достижения ребёнком совершеннолетия.

Можно даже определить степень участия каждого из супругов в семейных расходах. К примеру, муж тратится на содержание автомобиля, а жена платит за путешествия.

Россиянам рассказали, что не получится включить в брачный договор
Россиянам рассказали, что не получится включить в брачный договор

А ранее Лайф рассказывал, в каких случаях "отдавать половину" при разводе совсем не обязательно. До сих пор раздел имущества является поводом для выяснения отношений в судах. Бывшие супруги спорят о купленных, подаренных квартирах или даже о деньгах, которые им передавали "в конвертах" на свадьбе.

Авторы
Александра Вишнякова
Александра Вишнякова
Ольга Годуненко
Ольга Годуненко
Комментариев: 0
avatar
Для комментирования авторизуйтесь!