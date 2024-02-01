В ВСУ признались в атаках на Крым западными ракетами

Вооружённые силы Украины пытаются атаковать Крым с помощью западных крылатых ракет. Об этом заявил советник Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире телевизионного марафона.

"Наши пилоты тактической авиации очищают Крым... крылатыми ракетами, которые нам предоставили партнёры", — указал Игнат.

Напомним, 31 января российские средства ПВО сбили семнадцать украинских авиабомб над акваторией Чёрного моря и ещё три над Крымом. Обломки снарядов упали на территорию воинской части в районе Любимовки. Авиационная техника не получила повреждений. Украина получает от Запада в том числе американские ракеты HIMARS и англо-французские Storm Shadow (во Франции носят название SCALP).