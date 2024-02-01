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1 февраля, 11:25

В ВСУ признались в атаках на Крым западными ракетами

Советник ВВС Игнат: ВСУ пытаются атаковать Крым западными крылатыми ракетами

Вооружённые силы Украины пытаются атаковать Крым с помощью западных крылатых ракет. Об этом заявил советник Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире телевизионного марафона.

"Наши пилоты тактической авиации очищают Крым... крылатыми ракетами, которые нам предоставили партнёры", указал Игнат.

Самолёты-разведчики НАТО заметили около Крыма перед атакой ВСУ на Севастополь
Самолёты-разведчики НАТО заметили около Крыма перед атакой ВСУ на Севастополь

Напомним, 31 января российские средства ПВО сбили семнадцать украинских авиабомб над акваторией Чёрного моря и ещё три над Крымом. Обломки снарядов упали на территорию воинской части в районе Любимовки. Авиационная техника не получила повреждений. Украина получает от Запада в том числе американские ракеты HIMARS и англо-французские Storm Shadow (во Франции носят название SCALP).

Ранее Лайф писал, что Госдума обратилась к Конгрессу США из-за применения американского зенитного ракетного комплекса Patriot для атаки на Ил-76 с пленными ВСУ в Белгородской области. Российские парламентарии призывают заокеанских коллег отказаться от поддержки преступного киевского режима и оказать содействие для привлечения к ответственности всех причастных к авиакатастрофе.

Обложка ©

Getty Images / Diego Herrera Carcedo

Дарья Нарыкова
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