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1 февраля, 12:09

ВС России вторые сутки подряд улучшают положение на Краснолиманском направлении

МО РФ: На Краснолиманском направлении улучшено положение по переднему краю

Российские войска вторые сутки подряд улучшают положение по переднему краю Краснолиманского направления. Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны России. Накануне, 31 января, стало известно, что наши бойцы заняли более выгодные рубежи и позиции.

"На Краснолиманском направлении слаженные действия подразделений группировки войск "Центр" улучшили положение по переднему краю и нанесли поражение подразделениям ВСУ и Нацгвардии Украины в районе Серебрянского лесничества", — говорится в сообщении, опубликованном в телеграм-канале оборонного ведомства.

На этом направлении российские силы отразили три атаки штурмовых групп ВСУ в районах населённых пунктов Ямполовка (ДНР) и Червоная Диброва (ЛНР). В результате противник потерял свыше 290 военнослужащих, танк, две боевые бронированные машины, шесть автомобилей и американскую самоходную артиллерийскую установку Paladin.

Ранее стало известно, что российские военные заняли более выгодные рубежи на Донецком направлении. По данным Минобороны, наиболее напряжённая для украинской армии обстановка сложилась в районах населённых пунктов Георгиевка, Новомихайловка и Красное.

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ТАСС / Дмитрий Ягодкин

Наталья Исакова
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