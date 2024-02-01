ВС России вторые сутки подряд улучшают положение на Краснолиманском направлении

Российские войска вторые сутки подряд улучшают положение по переднему краю Краснолиманского направления. Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны России. Накануне, 31 января, стало известно, что наши бойцы заняли более выгодные рубежи и позиции.

"На Краснолиманском направлении слаженные действия подразделений группировки войск "Центр" улучшили положение по переднему краю и нанесли поражение подразделениям ВСУ и Нацгвардии Украины в районе Серебрянского лесничества", — говорится в сообщении, опубликованном в телеграм-канале оборонного ведомства.

На этом направлении российские силы отразили три атаки штурмовых групп ВСУ в районах населённых пунктов Ямполовка (ДНР) и Червоная Диброва (ЛНР). В результате противник потерял свыше 290 военнослужащих, танк, две боевые бронированные машины, шесть автомобилей и американскую самоходную артиллерийскую установку Paladin.