Российские бойцы "Центра" отбросили две бригады ВСУ и заняли выгодные рубежи
ВСУ за сутки потеряли до 280 военнослужащих на Краснолиманском направлении
За минувшие сутки ВСУ потеряли до 280 военнослужащих на Краснолиманском направлении, в то время как российские силы заняли более выгодные рубежи. Как сообщили в Минобороны РФ, в ходе действий наших бойцов враг также лишился двух боевых бронированных машин и семи автомобилей.
"На Краснолиманском направлении слаженными действиями подразделений группировки войск "Центр" заняты более выгодные рубежи и позиции, а также нанесено огневое поражение живой силе ВСУ в районах населённых пунктов Григоровка и Дзержинское ДНР", — сообщили в ведомстве.
Кроме того, ВС РФ смогли отразить три атаки штурмовых групп 60-й механизированной бригады и 12-й бригады специального назначения в районах населённых пунктов Ямполовка Донецкой Народной Республики и Кузьмино Луганской Народной Республики.
Ранее Лайф рассказывал, что на Украине пытаются восполнить потери в живой силе в ВСУ. Там уже провели девять волн мобилизации, а в декабре 2023 года Генштаб попросил Владимира Зеленского призвать ещё полмиллиона человек. Для этого власти придумали пять вариантов законопроекта о мобилизации, но каждый из них оказался крайне спорным. Более того, успевших покинуть Незалежную украинцев призвали встать на воинский учёт за рубежом. При этом серьёзные последствия за бегство от службы грозят не только самому уклонисту, но и всей его семье.
Vk / Минобороны России