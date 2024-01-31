Российские бойцы "Центра" отбросили две бригады ВСУ и заняли выгодные рубежи

За минувшие сутки ВСУ потеряли до 280 военнослужащих на Краснолиманском направлении, в то время как российские силы заняли более выгодные рубежи. Как сообщили в Минобороны РФ, в ходе действий наших бойцов враг также лишился двух боевых бронированных машин и семи автомобилей.

"На Краснолиманском направлении слаженными действиями подразделений группировки войск "Центр" заняты более выгодные рубежи и позиции, а также нанесено огневое поражение живой силе ВСУ в районах населённых пунктов Григоровка и Дзержинское ДНР", — сообщили в ведомстве.