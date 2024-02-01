МО РФ: Российские врачи возвращают в строй на 16% больше раненых бойцов, чем ВСУ
ВСУ возвращают в строй лишь 82% раненых военных, что на 16% меньше, чем в ВС РФ (98%). Об этом заявил заместитель начальника Главного военно-медицинского управления Министерства обороны России Александр Серговенцев.
"В таблице приведены данные, которые при помощи нашего разведуправления получили по нашим врагам, мы их здесь обгоняем. Это заслуга всех нас вместе взятых", — отметил он в ходе форума "Всё для Победы!" в четверг, 1 февраля.
Напомним, сегодня в Туле стартовал масштабный форум Народного фронта "Всё для победы!" В нём участвуют более 500 человек с одной целью — соединить усилия, убрать барьеры, обеспечить инфраструктуру и объединить людей для помощи бойцам на передовой.
Ранее Лайф писал, что в ЛНР силовики нашли доказательства работы чёрных трансплантологов в рядах ВСУ. В Северодонецке были обнаружены бланки заявлений-согласий на извлечение гомотрансплантатов, которые якобы заполняли украинские военнослужащие в 2022 году.
ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ