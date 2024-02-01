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1 февраля, 14:59

Путин оставил автограф на выставке "Россия" в Москве

Президент России Владимир Путин расписался на фигуре маскота во "ВКонтакте" во время посещения Международной выставки-форума "Россия" на ВДНХ в Москве. Туда глава государства приехал уже в четвёртый раз.

Путин оставил автограф на фигуре маскота в VK на выставке "Россия". Видео © LIFE

Глава государства посетил несколько площадок, в частности павильон VK. Там ему рассказали о развитии онлайн-платформы. Также Путин пообщался и сфотографировался с юными блогерами. Кроме того, лидер страны оставил автограф на фигуре маскота во "Вконтакте".

Как уже сообщал Лайф, в четверг, 1 февраля, Путин в четвёртый раз посетил выставку-форум "Россия". Там глава государства выступил на съезде общероссийского движения детей и молодёжи "Движение первых". Президент отметил, что участники проекта за год отправили три миллиона писем нашим бойцам на передовую, посадили два миллиона деревьев и собрали около 400 тысяч книг, которые отправили сверстникам в Донбасс и Новороссию. Мероприятие завершилось тем, что Путин вместе с ребятами спел гимн России.

Путин призвал российскую молодёжь уверенно идти к своей цели
Путин призвал российскую молодёжь уверенно идти к своей цели
Обложка ©

Кадр из видео LIFE

Наталья Исакова
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