Путин оставил автограф на выставке "Россия" в Москве

Президент России Владимир Путин расписался на фигуре маскота во "ВКонтакте" во время посещения Международной выставки-форума "Россия" на ВДНХ в Москве. Туда глава государства приехал уже в четвёртый раз.

Глава государства посетил несколько площадок, в частности павильон VK. Там ему рассказали о развитии онлайн-платформы. Также Путин пообщался и сфотографировался с юными блогерами. Кроме того, лидер страны оставил автограф на фигуре маскота во "Вконтакте".

Как уже сообщал Лайф, в четверг, 1 февраля, Путин в четвёртый раз посетил выставку-форум "Россия". Там глава государства выступил на съезде общероссийского движения детей и молодёжи "Движение первых". Президент отметил, что участники проекта за год отправили три миллиона писем нашим бойцам на передовую, посадили два миллиона деревьев и собрали около 400 тысяч книг, которые отправили сверстникам в Донбасс и Новороссию. Мероприятие завершилось тем, что Путин вместе с ребятами спел гимн России.