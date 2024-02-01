В МИД России ответили на сообщения о "преследовании" артистов – сторонников Киева
МИД России: Поддерживающих Украину артистов надо судить, а не преследовать
Поддерживающих Киев необходимо судить, заявили в МИД России. Так в министерстве прокомментировали сообщения агентства Bloomberg о том, что Москва якобы поручила дипломатам в дружественных странах "преследовать" российских артистов, выступающих против СВО.
"Всех, кто финансирует или поддерживает киевский режим, надо не преследовать, а судить", — приводит ТАСС сообщение российского внешнеполитического ведомства.
Ранее Лайф писал, что музыканты из группы "Би-2" вернулись в Тель-Авив после задержания в Таиланде. После вмешательства МИД Израиля всех артистов выслали в еврейское государство, даже тех, у кого нет его гражданства. При этом первым туда прибыл один из двух лидеров коллектива — Лёва* (Егор / Игорь Бортник*). В Госдуме же, комментируя случившееся, назвали незаконной депортацию артистов в Израиль.
* Включён в реестр физлиц-иноагентов.
VK / МИД России