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1 февраля, 17:21

В МИД России ответили на сообщения о "преследовании" артистов – сторонников Киева

МИД России: Поддерживающих Украину артистов надо судить, а не преследовать

Поддерживающих Киев необходимо судить, заявили в МИД России. Так в министерстве прокомментировали сообщения агентства Bloomberg о том, что Москва якобы поручила дипломатам в дружественных странах "преследовать" российских артистов, выступающих против СВО.

"Всех, кто финансирует или поддерживает киевский режим, надо не преследовать, а судить", — приводит ТАСС сообщение российского внешнеполитического ведомства.

Ранее Лайф писал, что музыканты из группы "Би-2" вернулись в Тель-Авив после задержания в Таиланде. После вмешательства МИД Израиля всех артистов выслали в еврейское государство, даже тех, у кого нет его гражданства. При этом первым туда прибыл один из двух лидеров коллектива — Лёва* (Егор / Игорь Бортник*). В Госдуме же, комментируя случившееся, назвали незаконной депортацию артистов в Израиль.

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* Включён в реестр физлиц-иноагентов.

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VK / МИД России

Наталья Исакова
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