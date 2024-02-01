В России против коллекторов возбудили первое уголовное дело по новой статье

В России завели первое уголовное дело в отношении коллекторов по новой статье. Об этом сообщил глава Федеральной службы судебных приставов (ФСПП) Дмитрий Аристов. По его словам, дело по статье 172.4 УК РФ было возбуждено в январе текущего года в Башкирии.

"Начинает формироваться практика привлечения к уголовной ответственности", — приводит РИА "Новости" слова Аристова.

За какие именно нарушения против коллекторов возбудили дело, глава ФСПП уточнять не стал, но подчеркнул, что новая статья облегчит работу сотрудников правоохранительных органов при пресечении незаконных действий.

В июле 2023-го в УК РФ, напомним, внесли статью 172.4 ("Незаконное осуществление деятельности по возврату просроченной задолженности физических лиц"). Она предусматривает ответственность за незаконное осуществление деятельности по возврату просроченной задолженности граждан. Санкции по новой статье включают штраф от 300 до 500 тысяч рублей, лишение свободы либо принудительные работы на срок до пяти лет (а для организованной группы — до 10 лет лишения свободы).