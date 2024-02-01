Киев на фоне сокращения западной помощи вздумал получить от России триллион долларов

Киев на фоне сокращения поддержки от Запада желает получить от Москвы триллион долларов. Об этом заявил советник Владимира Зеленского по экономическим вопросам Олег Устенко.

В эфире телемарафона он вновь озвучил оценку "ущерба" от конфликта с Россией в 750 миллиардов долларов. Такую сумму летом 2022 года приводил украинский премьер Денис Шмыгаль.

"Добавьте туда ещё косвенные убытки, что может поднять эту цифру за триллион", — сказал Устенко.