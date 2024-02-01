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1 февраля, 19:04

Киев на фоне сокращения западной помощи вздумал получить от России триллион долларов

Советник Зеленского Устенко: Киев хочет получить от России $1 трлн

Киев на фоне сокращения поддержки от Запада желает получить от Москвы триллион долларов. Об этом заявил советник Владимира Зеленского по экономическим вопросам Олег Устенко.

В эфире телемарафона он вновь озвучил оценку "ущерба" от конфликта с Россией в 750 миллиардов долларов. Такую сумму летом 2022 года приводил украинский премьер Денис Шмыгаль.

"Добавьте туда ещё косвенные убытки, что может поднять эту цифру за триллион", — сказал Устенко.

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При этом ещё в июне 2022 года Устенко заявлял, что на восстановление Украины требуется триллион долларов. Кроме того, советник президента страны известен желанием погасить долги страны активами России.

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Никита Осипов
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