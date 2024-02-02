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2 февраля, 04:31

"Сладкая ложь": В ВСУ призвали Киев перестать скрывать от украинцев реальные потери на фронте

Офицер ВСУ Касьянов: Киев должен озвучить украинцам реальные потери на фронте

Власти Украины должны рассказать своим гражданам о реальных потерях на фронте. С таким требованием выступил специалист по разработке и производству беспилотников, офицер ВСУ Юрий Касьянов в эфире телеканала "Прямой".

"Какая бы ни была сладкая ложь, которую хотят слышать многие наши застенчивые граждане, у которых просто одышку вызывают и повышенное сердцебиение цифры о реальных потерях, но пускай немножко пострадают", — заявил Касьянов.

По его словам, украинцы, находящиеся в тылу, должны знать, что происходит на фронте на самом деле. Офицер убеждён, что данные о настоящих потерях шокируют украинцев и заставят их оказывать более активную поддержку армии.

Потери ВСУ на самом смертоносном участке фронта за сутки превысили 300 солдат
Потери ВСУ на самом смертоносном участке фронта за сутки превысили 300 солдат

Несмотря на колоссальные потерю и массовое дезертирство, Вооружённые силы Украины планируют новое наступление на российские укрепрайоны. По словам начальника Главного управления украинской военной разведки Кирилла Буданова, манёвр решено начать весной. Однако, как считает российский офицер с позывным Мазур, слова Буданова ориентированы на внутреннюю аудиторию и мало соотносятся с реальностью.

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Flickr / Ministryofdefenceua

Анатолий Симоненко
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