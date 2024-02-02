"Сладкая ложь": В ВСУ призвали Киев перестать скрывать от украинцев реальные потери на фронте
Офицер ВСУ Касьянов: Киев должен озвучить украинцам реальные потери на фронте
Власти Украины должны рассказать своим гражданам о реальных потерях на фронте. С таким требованием выступил специалист по разработке и производству беспилотников, офицер ВСУ Юрий Касьянов в эфире телеканала "Прямой".
"Какая бы ни была сладкая ложь, которую хотят слышать многие наши застенчивые граждане, у которых просто одышку вызывают и повышенное сердцебиение цифры о реальных потерях, но пускай немножко пострадают", — заявил Касьянов.
По его словам, украинцы, находящиеся в тылу, должны знать, что происходит на фронте на самом деле. Офицер убеждён, что данные о настоящих потерях шокируют украинцев и заставят их оказывать более активную поддержку армии.
Несмотря на колоссальные потерю и массовое дезертирство, Вооружённые силы Украины планируют новое наступление на российские укрепрайоны. По словам начальника Главного управления украинской военной разведки Кирилла Буданова, манёвр решено начать весной. Однако, как считает российский офицер с позывным Мазур, слова Буданова ориентированы на внутреннюю аудиторию и мало соотносятся с реальностью.
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