"Сладкая ложь": В ВСУ призвали Киев перестать скрывать от украинцев реальные потери на фронте

Власти Украины должны рассказать своим гражданам о реальных потерях на фронте. С таким требованием выступил специалист по разработке и производству беспилотников, офицер ВСУ Юрий Касьянов в эфире телеканала "Прямой".

"Какая бы ни была сладкая ложь, которую хотят слышать многие наши застенчивые граждане, у которых просто одышку вызывают и повышенное сердцебиение цифры о реальных потерях, но пускай немножко пострадают", — заявил Касьянов.

По его словам, украинцы, находящиеся в тылу, должны знать, что происходит на фронте на самом деле. Офицер убеждён, что данные о настоящих потерях шокируют украинцев и заставят их оказывать более активную поддержку армии.