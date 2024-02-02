В МИД РФ предположили, что США могут прослушивать Зеленского и Залужного

"Варианты: А. Свидетели разговора доносят американцам. Б. Участники разговора доносят американцам. В. Американцы прослушивают участников разговора", — написала Захарова в своём телеграм-канале. Так она прокомментировала недавнюю публикацию в американской газете, которая сообщала со ссылкой на высокопоставленного чиновника, что увольнение Залужного не приведёт к улучшению ситуации на поле боя для ВСУ. Разговор Залужного и Зеленского состоялся 29 января.

Напомним, в газете Washington Post опубликовали информацию от источника, в которой утверждалось, что Залужный на встрече с Зеленским "высказал несколько прощальных мыслей о проблемах", которые достанутся новому главкому ВСУ. Он также отметил, что его преемнику придётся "сражаться с более крупными силами на войне", которая зашла в тупик. СМИ публикуют всё больше новостей об увольнении Залужного. Первые слухи об этом начали распространяться в конце января.