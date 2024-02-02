Залужный дал понять Зеленскому, что положение Киева не улучшится после его увольнения

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный на встрече с Владимиром Зеленским, которая состоялась 29 января, заявил, что ситуация для украинской армии на поле боя вряд ли поменяется в лучшую сторону в скором времени. Об этом сообщает газета Washington Post со ссылкой на высокопоставленного чиновника.

"Генерал высказал несколько прощальных мыслей о проблемах, которые унаследует его преемник, разъяснив, почему быстрое улучшение положения Украины на поле боя маловероятно", — говорится в сообщении.

По информации источника, Залужный объяснил Зеленскому, что его преемнику, как и ранее, придётся "сражаться с более крупными и лучше вооружёнными силами на войне", которая зашла в тупик. Новому главкому понадобится множество солдат для восполнения потерь, ему потребуется много оружия, боеприпасов и транспортных средств. Издание отмечает, что Залужный не был рассержен на фоне своего увольнения. Ожидается, что соответствующий приказ подготовят на текущей неделе.