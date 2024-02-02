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2 февраля, 07:50

Дочь ветерана "Спартака" Гаврилова рассказала о состоянии отца после операции из-за онкологии

Дочь ветерана "Спартака" Гаврилова: Отец после операции чувствует себя хорошо

Юрий Гаврилов. Обложка © ТАСС / Сергей Виноградов

Юрий Гаврилов. Обложка © ТАСС / Сергей Виноградов

Ветеран московского "Спартака", экс-игрок сборной СССР по футболу Юрий Гаврилов чувствует себя хорошо после перенесённой операции по удалению опухоли в лёгком. Об этом сообщила его дочь Виктория.

"У папы сейчас всё хорошо. Он находится в отдельной палате", — сказала она в беседе с РИА "Новости".

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Напомним, тревожные новости о здоровье Юрия Гаврилова появились ещё в мае 2023 года: спортсмену стало плохо и он попал в реанимацию. Тогда детали случившегося не уточнялись.

Матвей Константинов
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