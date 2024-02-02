Дочь ветерана "Спартака" Гаврилова рассказала о состоянии отца после операции из-за онкологии
Дочь ветерана "Спартака" Гаврилова: Отец после операции чувствует себя хорошо
Юрий Гаврилов. Обложка © ТАСС / Сергей Виноградов
Ветеран московского "Спартака", экс-игрок сборной СССР по футболу Юрий Гаврилов чувствует себя хорошо после перенесённой операции по удалению опухоли в лёгком. Об этом сообщила его дочь Виктория.
"У папы сейчас всё хорошо. Он находится в отдельной палате", — сказала она в беседе с РИА "Новости".
Напомним, тревожные новости о здоровье Юрия Гаврилова появились ещё в мае 2023 года: спортсмену стало плохо и он попал в реанимацию. Тогда детали случившегося не уточнялись.