Дочь ветерана "Спартака" Гаврилова рассказала о состоянии отца после операции из-за онкологии

Ветеран московского "Спартака", экс-игрок сборной СССР по футболу Юрий Гаврилов чувствует себя хорошо после перенесённой операции по удалению опухоли в лёгком. Об этом сообщила его дочь Виктория.

"У папы сейчас всё хорошо. Он находится в отдельной палате", — сказала она в беседе с РИА "Новости".