Дерзкое заявление Макрона о России сочли "рытьём могилы для ЕС"

Решение ЕС о выделении Украине дополнительных 50 млрд евро свидетельствует о том, что России не стоит рассчитывать, что Киев остался без поддержки партнёров. Такое заявление сделал президент Франции Эмманюэль Макрон.

"Здесь достаточно ясный посыл: Россия не может рассчитывать на то, что европейцы устали поддерживать Украину", — приводит его слова газета Le Figaro.