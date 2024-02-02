Дерзкое заявление Макрона о России сочли "рытьём могилы для ЕС"
Макрон заявил, что России не стоит рассчитывать на усталость европейцев от Киева
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Решение ЕС о выделении Украине дополнительных 50 млрд евро свидетельствует о том, что России не стоит рассчитывать, что Киев остался без поддержки партнёров. Такое заявление сделал президент Франции Эмманюэль Макрон.
"Здесь достаточно ясный посыл: Россия не может рассчитывать на то, что европейцы устали поддерживать Украину", — приводит его слова газета Le Figaro.
Вот только сами французы от лица европейцев с заявлением Макрона не согласились. В комментариях под статьёй читатели Le Figaro призвали политиков "не совершать глупость", "не рыть могилу для ЕС" и выступать за мирные переговоры, призывая к этому украинскую сторону.
Напомним, ранее на саммите в Брюсселе лидеры стран Евросоюза утвердили выделение Украине долгосрочной бюджетной помощи в размере 50 миллиардов евро на ближайшие четыре года. При этом решение, как сообщается, было принято единогласно. Условием для выделения Украине нового пакета помощи будет соблюдение Киевом демократических принципов и прав человека.