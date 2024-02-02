Врач объяснил, в каком случае душ при температуре даже полезен Врач Банный: Горячий душ при болезни может усилить недомогание и обезвоживание 2 февраля, 08:17 Обложка © Shutterstock

Вокруг душа во время болезни ходит много споров: кто-то считает, что мыться при повышенной температуре тела категорически запрещено, кто-то, наоборот, утверждает, что вода может помочь нормализовать состояние. Как же обстоит ситуация на самом деле, Лайфу рассказал врач Денис Банный.

Горячая вода при повышенной температуре тела усиливает нагрузку на сердечно-сосудистую систему. Это связано с тем, что под воздействием тепла кровеносные сосуды расширяются и сердцу приходится более активно перекачивать кровь. Такой эффект от горячего душа или ванны особенно опасен для людей, страдающих хроническими сердечно-сосудистыми заболеваниями, в том числе гипертонией, так как у них нагрузка на сердце во время лихорадки очень высокая. Денис Банный Врач — эксперт лаборатории "Гемотест"

Но и для людей без сердечно-сосудистых заболеваний горячий душ при повышенной температуре скорее нежелателен, подчеркнул врач. Горячая вода может усилить общее недомогание и головокружение, привести к ещё большей потере жидкости и усугубить обезвоживание, характерное для лихорадки, а также способствовать дополнительному повышению температуры тела.

Однако в некоторых случаях умеренно горячий душ при лихорадке может также принести облегчение: он способствует расслаблению мышц, уменьшает озноб и головную боль, увлажняет слизистые оболочки.

"Если повышение температуры вызвано респираторной инфекцией, тёплый душ или ванна также могут пойти на пользу. Во время водных процедур ванная комната наполняется водяным паром — он помогает сделать менее вязкой мокроту и слизь в носу, тем самым уменьшая насморк и делая более продуктивным кашель. Увлажнение слизистых оболочек носа и горла облегчает дыхание и приносит временное облегчение при боли в горле", — объяснил врач – эксперт лаборатории "Гемотест".

От прохладного душа при лихорадке тоже потенциально может быть польза: теоретически он способствует снижению температуры тела естественным путём, активизируя процессы теплоотдачи. Это помогает облегчить состояние и снизить нагрузку на сердечно-сосудистую систему. Помимо этого, он стимулирует работу периферических сосудов и помогает снять спазм в конечностях. Это способствует лучшей циркуляции крови и облегчению озноба, головной боли и других симптомов лихорадки.

"Однако убедительной доказательной базы для этого нет, поэтому применять такой метод стоит с большой осторожностью. Важно учитывать индивидуальную реакцию организма, а также не использовать слишком холодную воду, чтобы избежать стресса для организма", — предупредил Банный.

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Авторы Андрей Горяничев