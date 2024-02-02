"А почему не скачете?": Экс-депутат Рады огорошил укропатриотов неудобным вопросом о Польше
Экс-депутат Рады Олейник задал украинцам неловкий вопрос о Польше
Бывший депутат Верховной рады Владимир Олейник огорошил украинцев, участвовавших в протестных акциях Евромайдана, неудобным вопросом о Польше. В беседе с "Царьградом" политик раскрыл своё видение на события, произошедшие в 2013–2014 годах.
По мнению Олейника, Запад всегда хотел превратить Украину в так называемую анти-Россию, поэтому постепенно разжигал русофобию, а теперь делает это открыто. Когда на Евромайдане начались митинги со злобными кричалками про "москалей", экс-нардеп подходил к участникам и спрашивал, мол, почему они скачут. На что украинцы ему отвечали, что Россия якобы принесла много зла Киеву. В связи с этим Олейник задаётся вопросом, почему же укропатриоты объединились против россиян, а не поляков.
"А Польша нам ничего плохого не принесла? Почитайте повесть Николая Гоголя "Тарас Бульба". Посмотрите, что делали поляки, и католики, и униаты с нашим православием. А почему не скачете?" — возмутился Олейник.
Нардеп сам же ответил на свой вопрос. Всё дело в том, что на территории Незалежной годами распространялась целенаправленная идеология именно против Москвы — и формулировал эту стратегию не украинский кабмин, а американские послы в Киеве.
Напомним, Евромайдан начался 21 ноября 2013 года. Тогда сторонники евроинтеграции пришли на площадь Независимости в Киеве сразу после того, как кабмин заявил о приостановке подписания ассоциации с ЕС. Позднее столкновение силовиков и радикалов в центре украинской столицы привело к десяткам жертв. В феврале 2014 года Верховная рада отстранила от должности президента Виктора Януковича, которому пришлось уехать из страны. Позже главой государства избрали Петра Порошенко.
Ранее Лайф писал, что на Западе планируют заменить сбежавшую из России несистемную оппозицию, в результате чего будет создан стержень пятой колонны. По словам главы СВР Сергея Нарышкина, эти планы прорабатываются США в связи с выборами президента РФ, которые пройдут в марте этого года.
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