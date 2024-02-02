"А почему не скачете?": Экс-депутат Рады огорошил укропатриотов неудобным вопросом о Польше

Бывший депутат Верховной рады Владимир Олейник огорошил украинцев, участвовавших в протестных акциях Евромайдана, неудобным вопросом о Польше. В беседе с "Царьградом" политик раскрыл своё видение на события, произошедшие в 2013–2014 годах.

По мнению Олейника, Запад всегда хотел превратить Украину в так называемую анти-Россию, поэтому постепенно разжигал русофобию, а теперь делает это открыто. Когда на Евромайдане начались митинги со злобными кричалками про "москалей", экс-нардеп подходил к участникам и спрашивал, мол, почему они скачут. На что украинцы ему отвечали, что Россия якобы принесла много зла Киеву. В связи с этим Олейник задаётся вопросом, почему же укропатриоты объединились против россиян, а не поляков.

"А Польша нам ничего плохого не принесла? Почитайте повесть Николая Гоголя "Тарас Бульба". Посмотрите, что делали поляки, и католики, и униаты с нашим православием. А почему не скачете?" — возмутился Олейник.

Нардеп сам же ответил на свой вопрос. Всё дело в том, что на территории Незалежной годами распространялась целенаправленная идеология именно против Москвы — и формулировал эту стратегию не украинский кабмин, а американские послы в Киеве.

Напомним, Евромайдан начался 21 ноября 2013 года. Тогда сторонники евроинтеграции пришли на площадь Независимости в Киеве сразу после того, как кабмин заявил о приостановке подписания ассоциации с ЕС. Позднее столкновение силовиков и радикалов в центре украинской столицы привело к десяткам жертв. В феврале 2014 года Верховная рада отстранила от должности президента Виктора Януковича, которому пришлось уехать из страны. Позже главой государства избрали Петра Порошенко.