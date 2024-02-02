Регион

Уведомления отключены

2 февраля, 11:48

Эстонского дипломата вызвали на ковёр в МИД из-за планов Таллина перезахоронить советских бойцов

Захарова: РФ выразила Эстонии протест из-за планов перезахоронить военных СССР

Москва выразила протест Эстонии в связи с планами перезахоронить без согласия родственников останки советских военных на Таллинском военном кладбище. Это следует из комментария официального представителя МИД РФ Марии Захаровой.

"2 февраля вызвали в МИД России временного поверенного в делах Эстонии в России [Яну] Ванамельдер. Выразили ей решительный протест в связи с планами эстонских властей перезахоронить без согласия родственников останки советских военнослужащих на Таллинском военном кладбище", указала дипломат.

В МИД РФ добавили, что "такие кощунственные действия идут вразрез с общепризнанной международной практикой и человеческой моралью". По словам Захаровой, эта мораль "уже давно Таллином утрачена". В ведомстве пообещали ответить на действия Эстонии.

Ранее Посольство России в Эстонии сообщило, что Таллин намеревается осквернить захоронения красноармейцев на военном кладбище. Эстонский военный музей планирует демонтировать надгробия, чтобы якобы перезахоронить останки военнослужащих. При этом, отметили в российской дипмиссии, СМИ замалчивают этот акт вандализма.

В Польше из 561 памятника советским воинам-освободителям снесли 468
В Польше из 561 памятника советским воинам-освободителям снесли 468

А ранее Лайф писал, что в Эстонии отклонили законопроект о демонтаже так называемых красных памятников, установленных при советской власти, включая монумент "Бронзовый солдат". Премьер-министр страны Кая Каллас заявила, что демонтаж монумента вызовет очередную волну беспорядков и протестов в Эстонии.

Обложка ©

LIFE / Владимир Суворов

Дарья Нарыкова
  • Новости
  • Мария Захарова
  • Эстония
  • МИД РФ
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров