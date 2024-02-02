Эстонского дипломата вызвали на ковёр в МИД из-за планов Таллина перезахоронить советских бойцов

Москва выразила протест Эстонии в связи с планами перезахоронить без согласия родственников останки советских военных на Таллинском военном кладбище. Это следует из комментария официального представителя МИД РФ Марии Захаровой.

"2 февраля вызвали в МИД России временного поверенного в делах Эстонии в России [Яну] Ванамельдер. Выразили ей решительный протест в связи с планами эстонских властей перезахоронить без согласия родственников останки советских военнослужащих на Таллинском военном кладбище", — указала дипломат.

В МИД РФ добавили, что "такие кощунственные действия идут вразрез с общепризнанной международной практикой и человеческой моралью". По словам Захаровой, эта мораль "уже давно Таллином утрачена". В ведомстве пообещали ответить на действия Эстонии.

Ранее Посольство России в Эстонии сообщило, что Таллин намеревается осквернить захоронения красноармейцев на военном кладбище. Эстонский военный музей планирует демонтировать надгробия, чтобы якобы перезахоронить останки военнослужащих. При этом, отметили в российской дипмиссии, СМИ замалчивают этот акт вандализма.