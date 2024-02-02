Путин: Можно подумать над льготной ипотекой для регионов России, где нужны кадры
Президент России Владимир Путин заявил, что можно подумать над введением льготной ипотеки для работников оборонно-промышленного комплекса в регионах, нуждающихся в кадрах. Соответствующее заявление глава государства сделал на встрече с участниками форума "Всё для победы!" в Туле.
"Вы знаете, нужно подумать, хотя бы, наверное, для тех городов в европейской части, на Урале, в Сибири, где нужны кадры, которые должны переехать из других мест, и им нужно обустроиться", — сказал российский лидер.
Напомним, сегодня, 2 февраля, Владимир Путин прибыл в Тулу, где примет участие в форуме "Всё для победы!" и пообщается с активом Общероссийского народного фронта. На мероприятии присутствуют, в частности, волонтёры, медики, помогающие бойцам СВО на фронте, а также военные корреспонденты. Глава государства уже сделал ряд важных заявлений, в том числе указав, что вся работа властей и отечественных оружейников в последние полтора года направлена на поддержку российских военнослужащих.
Kremlin.ru