Путин: Можно подумать над льготной ипотекой для регионов России, где нужны кадры

Президент России Владимир Путин заявил, что можно подумать над введением льготной ипотеки для работников оборонно-промышленного комплекса в регионах, нуждающихся в кадрах. Соответствующее заявление глава государства сделал на встрече с участниками форума "Всё для победы!" в Туле.

"Вы знаете, нужно подумать, хотя бы, наверное, для тех городов в европейской части, на Урале, в Сибири, где нужны кадры, которые должны переехать из других мест, и им нужно обустроиться", — сказал российский лидер.