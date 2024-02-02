Психолог дала неожиданный совет, как спастись от банды агрессивных подростков
Психолог Наумова: При встрече с толпой злых подростков не стоит показывать страх
Оказавшись рядом с подростковой бандой, не стоит провоцировать несовершеннолетних и делать им замечания. Об этом рассказала психолог Наталья Наумова.
"Очень важно не провоцировать подростков. Не надо им делать замечания, не надо их воспитывать, контролировать. Лучше обойти, не показывая страх, или проигнорировать, а главное — не рассматривать их, потому что это может их спровоцировать", — подчеркнула эксперт в беседе с РИА "ФедералПресс".
По словам специалиста, когда подростки объединяются в группу, они чувствуют себя сильными и безнаказанными, плохо анализируют последствия своих действий. Таким детям хочется самоутвердиться за чужой счёт и показать остальным свою силу и крутизну. Наумова считает, что вероятность нападения подростковой банды возрастает, если проходящий мимо них человек показывает страх и тревогу.
Психолог рекомендует придумать для таких случаев неожиданную фразу, которая поможет выиграть время, чтобы быстро уйти от агрессивной компании. При этом важно не убегать, так как это может спровоцировать преследование.
Ранее Лайф рассказывал, что в Тамбове "банда" девушки-подростка совершала нападения на посетителей торгового центра ради шок-контента. Оказалось, что 17-летняя тамбовчанка организовала банду из своих сверстников — практически все они из неблагополучных семей. Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту нападений на прохожих и школьников.
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