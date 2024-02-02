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2 февраля, 16:20

Любителей бани предупредили о потере сперматозоидов до минимального уровня

Врач Лебедев: Баня противопоказана детям до трёх лет, беременным и онкобольным

Жара и высокая влажность в бане подходят далеко не всем и могут навредить здоровью. Так, посещать парилку не стоит детям до трёх лет, беременным и больным туберкулёзом. Об этом рассказал ведущий эксперт, руководитель группы научной и информационной поддержки лечебно-профилактических учреждений Центра молекулярной диагностики CMD ФБУН ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Михаил Лебедев.

По словам специалиста, от подобных процедур лучше отказаться при острых инфекционных заболеваниях, сахарном диабете, психических расстройствах и эпилепсии. Кроме того, баня противопоказана перенёсшим инсульт и инфаркт, а также людям с выраженной недостаточностью внутренних органов и кожными заболеваниями. Париться не надо и онкобольным, женщинам во время месячных и тем, у кого есть склонность к кровотечениям или тромбообразованию. Здоровым людям с баней тоже следует быть осторожными: важно не переусердствовать.

"Особо опасны так называемые соревнования по "банному спорту" с целью определить пределы жизнеспособности своего организма в экстремальных условиях парилки. Исход таких "соревнований" может оказаться очень печальным", — отметил Лебедев в беседе с порталом "Страсти".

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При этом ходить в баню можно хоть через день, однако важно придерживаться определённых правил. Так, не следует париться голодным или после плотной еды. Также перед баней лучше не мыться с шампунем, иначе можно удалить жировой слой, который защищает от жжения кожи при использовании веника. Вместо этого лучше принять горячий душ, но голова должна остаться сухой. А заходить в парную нужно в шапочке из войлока, чтобы уберечь себя от перегрева.

Оказавшись в сауне, не стоит сразу подниматься на верхние полки, важно повышать градус постепенно. За одно посещение достаточно четырёх заходов с перерывами по 15–20 минут, уточнил эксперт. При этом в парилке запрещено курить и пить прохладительные напитки, в том числе и алкоголь. Вместо этого лучше купить минералку, квас или морс. Если стало плохо, то нужно срочно выйти из парной.

Лебедев призвал мужчин быть предельно аккуратными с баней, ведь если посещать её дважды в неделю в течение трёх месяцев, то число сперматозоидов рискует опуститься до минимального уровня. Причём вернуть всё как было получится не сразу: примерно через полгода.

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Никита Осипов
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