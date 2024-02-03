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3 февраля, 01:12

В Сирии после ракетного обстрела загорелась американская военная база

Al Mayadeen: Американская база на востоке Сирии подверглась ракетному обстрелу

На Ближнем Востоке под ракетный удар попал ещё один объект США. Как передаёт ливанский телеканал Al Mayadeen, в этот раз нападение произошло на американскую военную базу, расположенную возле газового месторождения "Конико" в сирийском Дейр-эз-Зоре.

"Американская база на месторождении газа "Конико" на востоке Дейр-эз-Зора подверглась ракетному обстрелу", — говорится в сообщении телеканала.

Информации о пострадавших и повреждениях, также как и о том, кто совершил обстрел, на данный момент нет. В то же время РИА "Новости" со ссылкой на свой источник сообщает, что после ракетного удара на военной базе США произошёл пожар.

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Стоит отметить, что это произошло после того, как Центральное командование Вооружённых сил США (CENTCOM) сообщило о нанесении ударов по территории Ирака и Сирии. Предполагается, что Вашингтон их нанёс в ответ на нападение на американскую базу в Иордании.

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Flickr / Главный Редактор

Алексей Соловьёв
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