В Сирии после ракетного обстрела загорелась американская военная база
Al Mayadeen: Американская база на востоке Сирии подверглась ракетному обстрелу
На Ближнем Востоке под ракетный удар попал ещё один объект США. Как передаёт ливанский телеканал Al Mayadeen, в этот раз нападение произошло на американскую военную базу, расположенную возле газового месторождения "Конико" в сирийском Дейр-эз-Зоре.
"Американская база на месторождении газа "Конико" на востоке Дейр-эз-Зора подверглась ракетному обстрелу", — говорится в сообщении телеканала.
Информации о пострадавших и повреждениях, также как и о том, кто совершил обстрел, на данный момент нет. В то же время РИА "Новости" со ссылкой на свой источник сообщает, что после ракетного удара на военной базе США произошёл пожар.
Стоит отметить, что это произошло после того, как Центральное командование Вооружённых сил США (CENTCOM) сообщило о нанесении ударов по территории Ирака и Сирии. Предполагается, что Вашингтон их нанёс в ответ на нападение на американскую базу в Иордании.
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