В Сирии после ракетного обстрела загорелась американская военная база

На Ближнем Востоке под ракетный удар попал ещё один объект США. Как передаёт ливанский телеканал Al Mayadeen, в этот раз нападение произошло на американскую военную базу, расположенную возле газового месторождения "Конико" в сирийском Дейр-эз-Зоре.

Информации о пострадавших и повреждениях, также как и о том, кто совершил обстрел, на данный момент нет. В то же время РИА "Новости" со ссылкой на свой источник сообщает, что после ракетного удара на военной базе США произошёл пожар.