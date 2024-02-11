Всемирный день брака, День больного, Лаврентьев день: Праздники и приметы 11 февраля Сегодня, 11 февраля 2024 года, в России нет государственных праздников, но можно отметить несколько международных, причём два из них посвящены диаметрально противоположным темам. По народному календарю в этот день особая роль отводилась женщинам. 10 февраля, 21:01 11 февраля отмечается Всемирный день брака. Обложка © Shutterstock

Всемирный день брака

В этом году 11 февраля в России и других странах отмечается праздник, посвящённый традиционным ценностям, — Всемирный день брака (World Marriage Day). Несколько фактов о нём: это международный неофициальный праздник;

отмечается ежегодно во второе воскресенье февраля;

в 2024 году выпадает на 11 февраля;

появился в США по инициативе группы христиан.

Всемирный день брака был учреждён четыре десятка лет назад в США — в 1981 году в Луизиане с такой инициативой выступала группа католиков. Они предлагали отмечать этот праздник 14 февраля вместо Дня святого Валентина под лозунгом "Мы верим в брак". Идею поддержали лишь частично — неофициально Всемирный день брака стали праздновать во второе воскресенье февраля, которое, как правило, предшествует Дню всех влюблённых.

Цель праздника — поддержать пары, которые решили сочетаться узами брака, подчеркнуть, что союз любящих друг друга мужчины и женщины может быть непростым, наполненным бытовых трудностей, проблем в отношениях, однако нужно стремиться к взаимопониманию, взаимопрощению, укреплению любви. Считается, что такой добрый праздник в 1993 году даже получил благословение папы римского Иоанна Павла II.

Всемирный день брака, таким образом, несёт смысл, схожий с тем, каким наполнен российский День семьи, любви и верности, отмечаемый в нашей стране каждый год 8 июля.

День довольных одиночеством

11 февраля отмечается День довольных одиночеством. Фото © Shutterstock

Интересно, что в этом году Всемирный день брака совпал с другим малоизвестным в России праздником, несущим противоположный смысл. Речь идёт о Дне довольных одиночеством: это международный неофициальный праздник;

ежегодно отмечается в фиксированную дату — 11 февраля;

приурочен к празднованию Дня святого Валентина.

День довольных одиночеством также появился в США, откуда распространился по миру. Его инициаторами является супружеская пара американцев — Томас Рой и Рут Рой. Они известны тем, что создали свой календарь с праздниками на каждый день. Сегодняшний они решили посвятить теме одиночества из-за приближающегося Дня святого Валентина, когда принято показательно или скрытно выражать свои романтические чувства, однако пока не всем удалось найти пару, и одни из-за этого могут сильно переживать, другие — пока наслаждаться полной свободой. День довольных одиночеством посвящён последним.

Увы, для них есть плохие новости. Недавно учёные из Мичиганского университета в Анн-Арборе нашли связь между одиночеством и ранней смертью. Ранее к такому же выводу пришли и учёные Харбинского университета. Они предполагают, что люди без социального взаимодействия реже соблюдают здоровую диету и не всегда ведут здоровый образ жизни: они чаще курят и злоупотребляют алкоголем. Кроме того, у одиноких людей гораздо слабее иммунная система.

Впрочем, сознательный выбор одиночества ведь не исключает общения с друзьями, визитов к родственникам, встреч с бывшими одноклассниками и однокурсниками. К тому же, одиночество бывает ситуационным, когда в жизни человека в определённый период так сложилась ситуация. Как бы то ни было, если человек решил пока не вступать в отношения и доволен этим, нужно уважать его выбор.

Всемирный день больного

11 февраля отмечается Всемирный день больного. Фото © Shutterstock

На 11 февраля в России и за рубежом приходится праздник, призванный поддержать тех, кто имеет проблемы со здоровьем, — Всемирный день больного. Рассказываем о нём: это международный неофициальный праздник;

учреждён был в 1992 году по инициативе папы римского Иоанна Павла II;

приурочен к дате, когда католики отмечают явление Девы Марии Лурдской.

Цель Всемирного дня больного — обратить всеобщее внимание на проблемы больных, поддержать страдающих от различных заболеваний. В Ватикане сложилась традиция выступления папы римского к этому празднику со специальным посланием. Священнослужитель обычно призывает всех помогать людям, имеющим проблемы со здоровьем, обеспечивать равный доступ к здравоохранению.

Всемирный день больного отмечается 11 февраля, потому как, согласно преданию, в эту дату во французском городе Лурд произошло явление Девы Марии Лурдской. Считается, что она спасла множество местных больных, после чего стала считаться покровительницей таких людей.

Во Всемирный день больного в разных странах проводятся просветительские и благотворительные мероприятия. Среди их целей привлечь внимание каждого к вопросам сохранения здоровья.

Международный день женщин и девочек в науке

11 февраля отмечается Международный день женщин и девочек в науке. Фото © Shutterstock

11 февраля в России также можно отметить праздник под названием Международный день женщин и девочек в науке. Это официальный интернациональный праздник. Отмечается ежегодно 11 февраля, по календарю не смещается.

Учреждён согласно резолюции Генассамблеи ООН в 2015 году.

Цель — добиваться равного доступа женщин и девочек к образованию и науке.

Международный день женщин и девочек в науке было решено отмечать на уровне ООН после принятия резолюции под названием "Наука, техника и инновации в целях развития", в которой было отмечено, что нужно добиваться полноправного участия женщин всех возрастов в развитии науки, техники и инноваций. Проблема в том, что среди исследователей всего около 30% женщин.

Первые упоминания о представительнице прекрасного пола в науке относятся к третьему тысячелетию до нашей эры: женщиной-учёным была знатная древнеегипетская женщина по имени Мерит-Птах, которая занималась медициной. А в Римской империи математиком была Гипатия Александрийская, однако это были скорее исключения из правил. Несколько расширила возможности женщин эпоха Просвещения, но лишь для представительниц аристократии. Ситуация начала в корне меняться в начале XIX века, а на рубеже XX века роль женщин в науке благодаря развитию суфражистского и феминистского движений заметно расширилась. Например, в 1903 году впервые женщина была удостоена Нобелевской премии — это польско-французский химик и физик, один из основоположников учения о радиоактивности Мария Склодовская-Кюри. Правда, с тех пор Нобелевскую премию в области физики, химии и медицины получили более 600 человек и лишь около трёх десятков из них — женщины.

Международный день женщин и девочек в науке призван напомнить об этом, обратить внимание на необходимость их широкого доступа к образованию и исследовательской работе.

День памяти святителя Лаврентия Туровского

11 февраля Русская православная церковь чтит память преподобного Лаврентия, затворника Печерского. Родился и умер он в XII веке, значительную часть жизни провёл в Киево-Печерском монастыре. Был епископом Туровским и, согласно преданию, прославился даром исцеления. Погребён был в Ближних пещерах. Память его совершается также 28 сентября и во вторую неделю Великого поста.

Приметы 11 февраля

Лаврентьев день

На Руси эту дату называли Лаврентьев день. Святому молились об избавлении от недугов и отдельно — от болезней глаз. Считалось, что в этот день особая роль у девочек, женщин, — они должны подмечать хорошее в своих домочадцах, чтобы подарить им удачу в делах. Принято было на Лаврентия печь пирог с капустой и угощаться всей семьёй. Выбрасывать его, если что-то осталось, ни в коем случае нельзя было — нужно отдать животным. Под запретом в этот день были выяснение отношений, конфликты. Всё это считалось предвестником бед.

Погодные приметы 11 февраля

Какая погода в Лаврентьев день — таким и конец февраля будет.

Снег падает крупными хлопьями — к оттепели.

Морозы на Лаврентия — к жаркому августу.

Луна в красном круге — к сильному ветру.

Именины 11 февраля

11 февраля может отмечать именины российский актёр Дмитрий Дюжев. Фото © ТАСС / Валерий Шарифулин

Сегодня, 11 февраля, именины могут отмечать: Дмитрий

Иван

Игнатий

Константин

Лаврентий

Лука

Роман

Юлиан

Яков.

Авторы Вадим Андреев