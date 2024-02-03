"Очевидные глупости": В Госдуме высмеяли мечты Киева по демилитаризованной зоне до Москвы

Планы Киева отодвинуть демилитаризованную зону военного конфликта с Россией до Москвы нереальны. Об этом заявил первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа. Парламентарий прокомментировал высказывание секретаря Совета национальной безопасности и обороны республики (СНБО) Украины Алексея Данилова.

"Как можно относиться к очевидным глупостям? Так я и отношусь. Заявление человека, который, такое ощущение, не знает ситуацию, которая происходит. Такое ощущение, что он проснулся через год и сделал какое-то заявление", — подчеркнул Чепа в беседе с "Лентой.ру".

Депутат добавил, что не может понять, на кого на Западе Данилов хотел повлиять и привлечь внимание таким высказыванием.