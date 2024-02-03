"Очевидные глупости": В Госдуме высмеяли мечты Киева по демилитаризованной зоне до Москвы
Депутат ГД Чепа: План Киева подвинуть демилитаризованную зону до Москвы нереален
Планы Киева отодвинуть демилитаризованную зону военного конфликта с Россией до Москвы нереальны. Об этом заявил первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа. Парламентарий прокомментировал высказывание секретаря Совета национальной безопасности и обороны республики (СНБО) Украины Алексея Данилова.
"Как можно относиться к очевидным глупостям? Так я и отношусь. Заявление человека, который, такое ощущение, не знает ситуацию, которая происходит. Такое ощущение, что он проснулся через год и сделал какое-то заявление", — подчеркнул Чепа в беседе с "Лентой.ру".
Депутат добавил, что не может понять, на кого на Западе Данилов хотел повлиять и привлечь внимание таким высказыванием.
Напомним, ранее секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что Киев планирует сместить демилитаризованную зону в сторону Москвы, Санкт-Петербурга. По его словам, эта зона будет проходить "совсем по другим меридианам и параллелям", чем хотели бы в Москве. До этого президент РФ Владимир Путин заявил, что демилитаризованная зона должна быть на Украине. Глава государства отмечал, что важно отодвинуть её на такое расстояние, которое бы обеспечило безопасность российских городов от обстрелов.
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