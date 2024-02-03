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3 февраля, 18:14

До восьми выросло число жертв удара ВСУ по пекарне в Лисичанске

Число погибших после удара ВСУ по пекарне в Лисичанске увеличилось до восьми, ранены десять человек. Об этом сообщила министр здравоохранения ЛНР Наталия Пащенко.

Последствия обстрела пекарни в Лисичанске. Видео © Telegram / МЧС России

"По оперативным данным в результате обстрела пекарни Лисичанска погибли восемь человек, 10 — получили ранения различной степени тяжести", — приводит пресс-служба кабмина ЛНР её слова.

Кроме того, под завалами обнаружены, предположительно, ещё 10 человек, среди них также есть погибшие. По словам Пащенко, в Лисичанск из Луганска направлены ещё три кареты скорой помощи для транспортировки раненых.

ВСУ атаковали пекарню в ЛНР из "Хаймарса", считают военные следователи
ВСУ атаковали пекарню в ЛНР из "Хаймарса", считают военные следователи

Как уже сообщал Life.ru, днём в субботу, 3 февраля, ВСУ обстреляли пекарню в Лисичанске. Под завалами могут оставаться десятки людей. Работа на месте трагедии продолжается.


Обложка ©

Telegram / Администрация Лисичанска

Наталья Исакова
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