До восьми выросло число жертв удара ВСУ по пекарне в Лисичанске

Число погибших после удара ВСУ по пекарне в Лисичанске увеличилось до восьми, ранены десять человек. Об этом сообщила министр здравоохранения ЛНР Наталия Пащенко.

Последствия обстрела пекарни в Лисичанске. Видео © Telegram / МЧС России

"По оперативным данным в результате обстрела пекарни Лисичанска погибли восемь человек, 10 — получили ранения различной степени тяжести", — приводит пресс-служба кабмина ЛНР её слова.

Кроме того, под завалами обнаружены, предположительно, ещё 10 человек, среди них также есть погибшие. По словам Пащенко, в Лисичанск из Луганска направлены ещё три кареты скорой помощи для транспортировки раненых.