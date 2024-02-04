Жившей в московском подъезде многодетной семье помогут с жильём и документами

Проживавшая некоторое время в одном из московских подъездов семья будет находиться в комфортных условиях в социальном центре. Об этом РИА "Новости" сообщили в пресс-службе столичного Департамента труда и соцзащиты населения.

"Как только мы узнали о ситуации в многодетной семье, встретились с ними и предложили родителям переехать в один из наших центров, а также всю необходимую помощь с размещением", — рассказали в пресс-службе.

Представители столичного Департамента соцзащиты подчеркнули, что в их центре проживавшей в подъезде семье будут предоставлены все условия для комфортного проживания: три спальни, кухня и два санузла. Также там сообщили, что помогут матери с тремя детьми переехать, когда решится вопрос с арендой квартиры, и помогут в решении бытовых и юридических вопросов.

"В настоящее время родители получают все выплаты и льготы от города. Мы также окажем помощь с детьми и их занятиями", — добавили в пресс-службе.