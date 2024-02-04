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4 февраля, 12:18

В Кремле рассказали о действиях ФСО во время поездок Путина за рулём

Песков: Путин сам ездит за рулём по резиденции в Константиновском дворце

Президент России Владимир Путин часто сам садится за руль во время передвижения по резиденции в Константиновском дворце, и службы безопасности знают, как работать в таких ситуациях. Об этом рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в беседе с журналистом телеканала "Россия-1" Павлом Зарубиным.

Песков рассказал о действиях ФСО во время поездок Путина за рулём. Видео © T.me / ЗАРУБИН

"По территории дворца Путин сам ездит, делает это оперативно... Сам президент это говорит, сам садится за руль. Все в службе безопасности [президента ФСО РФ] знают этот режим и знают, что делать в таких ситуациях", — объяснил представитель Кремля.

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А ранее российский лидер Владимир Путин сел за руль ради поездки в Севастополь. Глава государства побывал в регионе в день девятой годовщины воссоединения России и Крыма. В ходе визита Путин открыл детский центр "Корсунь" — филиал "Артека", а также детскую школу искусств.

Обложка ©

ТАСС / Сергей Бобылев

Андрей Бражников
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