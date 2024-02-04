В Кремле рассказали о действиях ФСО во время поездок Путина за рулём

Президент России Владимир Путин часто сам садится за руль во время передвижения по резиденции в Константиновском дворце, и службы безопасности знают, как работать в таких ситуациях. Об этом рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в беседе с журналистом телеканала "Россия-1" Павлом Зарубиным.

Песков рассказал о действиях ФСО во время поездок Путина за рулём. Видео © T.me / ЗАРУБИН

"По территории дворца Путин сам ездит, делает это оперативно... Сам президент это говорит, сам садится за руль. Все в службе безопасности [президента ФСО РФ] знают этот режим и знают, что делать в таких ситуациях", — объяснил представитель Кремля.