Два человека погибли в ДТП с автобусом в Свердловской области
Смертельное ДТП под Екатеринбургом. Обложка © T.me / УГИБДД УМВД РФ по Свердловской области
Смертельное ДТП произошло на 16-м километре автодороги Екатеринбург – Реж – Алапаевск Берёзовского района Свердловской области. В результате аварии два человека погибли, сообщает региональное управление ГИБДД.
"По предварительным данным, столкнулись автомобиль "Сузуки" и междугородний автобус "Ютонг", двигавшийся по маршруту № 816 Екатеринбург – Реж", — говорится в сообщении ведомства.
В результате происшествия погибли два пассажира легкового автомобиля, водителя госпитализировали. Выяснилось, что в момент ДТП в салоне автобуса находились 24 пассажира, они не пострадали. На месте происшествия работают специалисты экстренных служб, устанавливаются личности погибших. Пассажиров автобуса направили к месту назначения на другом транспорте. Движение на участке, где произошло столкновение, не затруднено.
А ранее Life.ru сообщал, что подросток за рулём "тойоты-витц" погиб в результате ДТП в Канском районе. В результате столкновения он скончался на месте происшествия. Водитель второй иномарки госпитализирован. Как оказалось, 16-летний школьник перед трагедией поругался с отцом и угнал его машину из мести.