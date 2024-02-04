Два человека погибли в ДТП с автобусом в Свердловской области

"По предварительным данным, столкнулись автомобиль "Сузуки" и междугородний автобус "Ютонг", двигавшийся по маршруту № 816 Екатеринбург – Реж", — говорится в сообщении ведомства.

В результате происшествия погибли два пассажира легкового автомобиля, водителя госпитализировали. Выяснилось, что в момент ДТП в салоне автобуса находились 24 пассажира, они не пострадали. На месте происшествия работают специалисты экстренных служб, устанавливаются личности погибших. Пассажиров автобуса направили к месту назначения на другом транспорте. Движение на участке, где произошло столкновение, не затруднено.