"Русское раздолбайство": Валиевой рассказали, как можно было избежать дисквалификации

Команда Камилы Валиевой должна была перестраховаться на случай возможных обвинений в адрес спортсменки, а также заручиться более эффективной тактикой в ходе защиты юной фигуристки в суде. Такие способы избежать отстранения перечислил экс-футболист ЦСКА Валерий Масалитин.

Бывший игрок армейцев назвал допинговый скандал вокруг Валиевой "стопроцентной политикой". Историю с запрещёнными веществами недоброжелатели специально раздули во время Олимпиады, дождавшись удобного момента, уверен он.

"Надо было перестраховываться, брать анализы, что-то ещё делать, чтобы этого не случилось. Мы знаем, как и у лыжников, и у биатлонистов в нужный момент обязательно что-то находили. Так что здесь и политика виновата, и наше раздолбайство русское, ну и защищать надо было лучше", — цитирует Масалитина "Газета.ru".