"Русское раздолбайство": Валиевой рассказали, как можно было избежать дисквалификации
Экс-игрок ЦСКА Масалитин назвал раздолбайство причиной отстранения Валиевой
Команда Камилы Валиевой должна была перестраховаться на случай возможных обвинений в адрес спортсменки, а также заручиться более эффективной тактикой в ходе защиты юной фигуристки в суде. Такие способы избежать отстранения перечислил экс-футболист ЦСКА Валерий Масалитин.
Бывший игрок армейцев назвал допинговый скандал вокруг Валиевой "стопроцентной политикой". Историю с запрещёнными веществами недоброжелатели специально раздули во время Олимпиады, дождавшись удобного момента, уверен он.
"Надо было перестраховываться, брать анализы, что-то ещё делать, чтобы этого не случилось. Мы знаем, как и у лыжников, и у биатлонистов в нужный момент обязательно что-то находили. Так что здесь и политика виновата, и наше раздолбайство русское, ну и защищать надо было лучше", — цитирует Масалитина "Газета.ru".
В завершение футболист посоветовал в таких случаях пользоваться методом российского легкоатлета Сергея Шубенкова. В 2021 году бегуна тоже обвинили в употреблении запрещённых веществ, но он доказал, что препарат попал в его организм после размельчения таблеток для сына.
Напомним, что решением Спортивного арбитражного суда Валиева была дисквалифицирована на четыре года и лишена олимпийского золота. Сама фигуристка отреагировала на ситуацию лишь трогательным видеороликом.
Агентство "Москва" / Пелагия Тихонова