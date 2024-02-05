Регион

Уведомления отключены

5 февраля, 04:43

Выигравшая первый турнир Диана Шнайдер поднялась на 35 позиций в рейтинге WTA

Диана Шнайдер. Обложка © X / WTA

Диана Шнайдер. Обложка © X / WTA

Россиянка Диана Шнайдер после первой победы на турнире WTA поднялась на 35 позиций в обновлённом рейтинге лучших теннисисток планеты.

Теперь 19-летняя спортсменка занимает 73-е место. Шнайдер на прошлой неделе выиграла турнир в тайском Хуахине.

Медведев остался третьей ракеткой мира
Медведев остался третьей ракеткой мира

Также улучшила позицию Екатерина Александрова, поднявшись с 21-го на 19-е место после выхода в финал на турнире в австрийском Линце. В первой десятке изменений не произошло, тройку по-прежнему составляют полька Ига Свёнтек, белоруска Арина Соболенко и американка Коко Гауфф.

Ранее Life.ru рассказывал, что чемпионом Australian Open в женском одиночном разряде второй год подряд стала Арина Соболенко. В финале белоруска разгромила китаянку Чжэн Циньвэнь.

Артур Лапсаков
  • Новости
  • Теннис
  • wta
  • Диана Шнайдер
  • Спорт
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров