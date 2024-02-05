Выигравшая первый турнир Диана Шнайдер поднялась на 35 позиций в рейтинге WTA

Россиянка Диана Шнайдер после первой победы на турнире WTA поднялась на 35 позиций в обновлённом рейтинге лучших теннисисток планеты.

Теперь 19-летняя спортсменка занимает 73-е место. Шнайдер на прошлой неделе выиграла турнир в тайском Хуахине.

Также улучшила позицию Екатерина Александрова, поднявшись с 21-го на 19-е место после выхода в финал на турнире в австрийском Линце. В первой десятке изменений не произошло, тройку по-прежнему составляют полька Ига Свёнтек, белоруска Арина Соболенко и американка Коко Гауфф.