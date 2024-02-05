В Кремле ответили на вопрос об интервью Путина Карлсону

Если в расписании президента России Владимира Путина будет запланировано интервью зарубежным средствам массовой информации, Кремль об этом сообщит, однако пока такой информации нет. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

"Что касается возможных интервью президента, в том числе зарубежным СМИ, в настоящий момент нам нечего вам сообщить. Если такие планы будут реализовываться, мы вас проинформируем", — сказал он, отвечая на вопрос о возможном интервью Путина американскому журналисту Такеру Карлсону, который сейчас находится в России.