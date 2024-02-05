Политолог раскрыл, что предотвратило ввоз украинской взрывчатки из Грузии в Россию
Эксперт Мендкович: Спецслужбы Грузии действуют на благо обеспечения безопасности
Работа грузинских спецслужб в режиме повышенной готовности обусловлена изменением внешнеполитической обстановки. После прошлогодней попытки государственного переворота, совершённой при поддержке спецслужб США и Украины, они были вынуждены действовать на благо обеспечения национальной безопасности, ограничивая активность американских разведслужб. Это и привело к предотвращению теракта на территории России, заявил политолог Никита Мендкович в беседе с Life.ru.
"Очевидным образом в Тбилиси понимают, что США интересует не просто смещение политической позиции Тбилиси, а превращение республики в новый фронт против России. Это не отвечает интересам ни грузинского государства, ни грузинских спецслужб, в связи с чем они и начинают предпринимать контрмеры против подрывной работы на своей территории американцев и других западников", — пояснил глава Евразийского аналитического клуба.
Он отметил, что такие меры вполне согласуются со схожими операциями азербайджанских спецслужб против французской разведки в последнее время, а также явных признаков сотрудничества России со спецслужбами Казахстана и Кыргызстана в борьбе против иноагентов. Кроме того, по словам политолога, грузинские спецслужбы заявили о том, что якобы часть этой взрывчатки могла быть использована для терактов на территории Грузии.
Возможно, это стало дополнительным поводом для пресечения канала перевозки взрывчатых веществ в интересах спецслужб США и Украины.
Политолог, глава Евразийского аналитического клуба Никита Мендкович
Ранее Life.ru сообщал, что в Грузии задержано 14 кг взрывчатки, которую переправляли из Одессы в Воронеж для осуществления терактов. Всего речь шла о шести взрывных устройствах, рассчитанных на широкий радиус поражения. В Грузии предъявили видео изъятия взрывчатки. Её поставщиком оказался уроженец Батуми, который вёл бизнес в РФ, но позже решил вступить в "Слугу народа".
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