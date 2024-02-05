Политолог раскрыл, что предотвратило ввоз украинской взрывчатки из Грузии в Россию

Работа грузинских спецслужб в режиме повышенной готовности обусловлена изменением внешнеполитической обстановки. После прошлогодней попытки государственного переворота, совершённой при поддержке спецслужб США и Украины, они были вынуждены действовать на благо обеспечения национальной безопасности, ограничивая активность американских разведслужб. Это и привело к предотвращению теракта на территории России, заявил политолог Никита Мендкович в беседе с Life.ru.

"Очевидным образом в Тбилиси понимают, что США интересует не просто смещение политической позиции Тбилиси, а превращение республики в новый фронт против России. Это не отвечает интересам ни грузинского государства, ни грузинских спецслужб, в связи с чем они и начинают предпринимать контрмеры против подрывной работы на своей территории американцев и других западников", — пояснил глава Евразийского аналитического клуба.

Он отметил, что такие меры вполне согласуются со схожими операциями азербайджанских спецслужб против французской разведки в последнее время, а также явных признаков сотрудничества России со спецслужбами Казахстана и Кыргызстана в борьбе против иноагентов. Кроме того, по словам политолога, грузинские спецслужбы заявили о том, что якобы часть этой взрывчатки могла быть использована для терактов на территории Грузии.