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5 февраля, 12:54

Минобороны РФ: Украинский беспилотник сбит над Брянской областью

Российские силы противовоздушной обороны пресекли попытку киевского режима и не дали ВСУ совершить террористическую атаку c применением беспилотника по российским объектам в Брянской области. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ.

"5 февраля около 13:30 <...> Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат перехвачен над территорией Брянской области", — говорится в сообщении российского оборонного ведомства.

ПВО России за минувшие сутки сбила 58 беспилотников ВСУ
ПВО России за минувшие сутки сбила 58 беспилотников ВСУ

Накануне уже сообщалось о перехвате беспилотников ВСУ в небе над Брянской областью. Первая попытка атаки киевского режима была отбита около 22:30. Второй дрон заметили спустя полчаса, а третий — около полуночи. Как уточнял губернатор Александр Богомаз, ЧП произошло в Выгоничском районе области. Пострадавших и разрушений нет. Ночью стало известно об уничтожении ещё двух БПЛА.

Обложка ©

Getty Images / Isaac Brekken

Николь Вербер
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