Минобороны РФ: Украинский беспилотник сбит над Брянской областью
Российские силы противовоздушной обороны пресекли попытку киевского режима и не дали ВСУ совершить террористическую атаку c применением беспилотника по российским объектам в Брянской области. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ.
"5 февраля около 13:30 <...> Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат перехвачен над территорией Брянской области", — говорится в сообщении российского оборонного ведомства.
Накануне уже сообщалось о перехвате беспилотников ВСУ в небе над Брянской областью. Первая попытка атаки киевского режима была отбита около 22:30. Второй дрон заметили спустя полчаса, а третий — около полуночи. Как уточнял губернатор Александр Богомаз, ЧП произошло в Выгоничском районе области. Пострадавших и разрушений нет. Ночью стало известно об уничтожении ещё двух БПЛА.
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