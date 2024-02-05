За неделю более миллиона россиян подали заявления на участие в ДЭГ

За неделю более миллиона россиян подали заявления на участие в дистанционном электронном голосовании (ДЭГ) на выборах президента. Об этом рассказали в Минцифры.

"Подать заявление на участие в дистанционном электронном голосовании (ДЭГ) можно на портале "Госуслуги" с 29 января до 23:59 мск 11 марта. Проголосовать на выборах президента на федеральной платформе ДЭГ — vybory.gov.ru — смогут жители 28 регионов России с 15 по 17 марта", — уточнили в ведомстве.