За неделю более миллиона россиян подали заявления на участие в ДЭГ
За неделю более миллиона россиян подали заявления на участие в дистанционном электронном голосовании (ДЭГ) на выборах президента. Об этом рассказали в Минцифры.
Самыми активными регионами стали Московская область, Чувашия, Алтайский край, Ростовская и Свердловская области.
"Подать заявление на участие в дистанционном электронном голосовании (ДЭГ) можно на портале "Госуслуги" с 29 января до 23:59 мск 11 марта. Проголосовать на выборах президента на федеральной платформе ДЭГ — vybory.gov.ru — смогут жители 28 регионов России с 15 по 17 марта", — уточнили в ведомстве.
Как сообщал Life.ru, 29 января в России стартовал приём заявлений для участия в дистанционном электронном голосовании (ДЭГ) на выборах президента страны. Он продлится до 11 марта. А само голосование назначено на 15–17 марта 2024 года. Принять участие в ДЭГ смогут избиратели 28 регионов, которые ранее подали соответствующие заявки.
ТАСС / EPA / MAXIM SHIPENKOV