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5 февраля, 19:17

Эксперт пояснила, почему погибшего в Москве мужчину пыталась съесть его же собака

Зоозащитник Базаркина: Обычно от голода собаки начинают есть мёртвых хозяев

Нападение собаки на погибшего хозяина может говорить о том, что она за что-то мстила, потому что животные начинают есть своих мёртвых владельцев только от голода. Однако в случае, который произошёл сегодня в Москве, пёс был сыт, рассказала Life.ru ведущий специалист Московского и регионального общества защиты животных Наталья Базаркина. При этом она подчеркнула, что понятие "бойцовская собака" — это миф, на самом деле порода на поведение никак не влияет.

"Я сама лично знала такой случай. Пару лет назад хозяйка умерла, бабушка, а у неё был пудель. Так он её всю практически тоже обглодал, потому что его никто не кормил. Это бывает, да, у разных видов собак. Но тут это вряд ли, потому что он находился в квартире не один и, значит, не голодал, поэтому не от голода кусал", — сказала зоозащитник.

При этом, как правило, собаки не кусают, добавила эксперт. По её словам, если собакен пытался привести погибшего в чувства, то просто бы его лизал, тыкал носом, царапал лапами. Базаркина предположила, что, возможно, при падении, когда мужчине стало плохо с сердцем, он напугал животное. Также она добавила, что пёс мог за что-то мстить.

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Ранее Life.ru сообщал, что в Москве собака крупной породы загрызла хозяина. В этот момент в квартире вместе с мужчиной находились дети двух и четырёх лет. Позже выяснилось, что причиной смерти мужчины мог стать сердечный приступ, а не укусы. По одной из версий, пёс пытался привести хозяина в чувство.

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Ольга Годуненко
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