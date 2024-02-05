Эксперт пояснила, почему погибшего в Москве мужчину пыталась съесть его же собака

Нападение собаки на погибшего хозяина может говорить о том, что она за что-то мстила, потому что животные начинают есть своих мёртвых владельцев только от голода. Однако в случае, который произошёл сегодня в Москве, пёс был сыт, рассказала Life.ru ведущий специалист Московского и регионального общества защиты животных Наталья Базаркина. При этом она подчеркнула, что понятие "бойцовская собака" — это миф, на самом деле порода на поведение никак не влияет.

"Я сама лично знала такой случай. Пару лет назад хозяйка умерла, бабушка, а у неё был пудель. Так он её всю практически тоже обглодал, потому что его никто не кормил. Это бывает, да, у разных видов собак. Но тут это вряд ли, потому что он находился в квартире не один и, значит, не голодал, поэтому не от голода кусал", — сказала зоозащитник.

При этом, как правило, собаки не кусают, добавила эксперт. По её словам, если собакен пытался привести погибшего в чувства, то просто бы его лизал, тыкал носом, царапал лапами. Базаркина предположила, что, возможно, при падении, когда мужчине стало плохо с сердцем, он напугал животное. Также она добавила, что пёс мог за что-то мстить.