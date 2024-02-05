В Кузбассе овчарка загрызла девочку, которая хотела её покормить В Кемеровской области собака загрызла 4-летнюю девочку, вырвавшись из вольера 5 февраля, 17:31 В Кемеровской области собака загрызла 4-летнюю девочку, вырвавшись из вольера. Обложка © Shutterstock

В посёлке Старобачаты Кемеровской области кавказская овчарка набросилась на четырёхлетнюю девочку, вырвавшись из вольера частного дома во время кормления. От полученных травм ребёнок скончался, сообщили в СУ СК РФ по региону.

"Девочка пошла со знакомой 44-летней женщиной в один из домов, за которым та приглядывала ввиду проживания хозяев в другом городе. Находясь на прилегающей к дому территории, женщина, желая поставить чашку в вольер к собакам породы кавказская овчарка, приоткрыла его дверь", — уточнили в ведомстве.

В этот момент один из псов выскочил за ограждение и вцепился в девочку. От полученных укусов пострадавшая скончалась. Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 109 УК РФ "Причинение смерти по неосторожности". Кормившую собак женщину уже допросили.

Ранее сообщалось, что в Москве собака крупной породы насмерть загрызла хозяина. В этот момент в квартире вместе с мужчиной находились дети двух и четырёх лет. Позже стало известно, что причиной смерти москвича мог стать сердечный приступ, а собака якобы так пыталась его спасти.

Авторы Татьяна Миссуми