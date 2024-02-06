В Аргентине приостановили рассмотрение запроса о выдаче Украине россиянина

В Аргентине приостановили процесс рассмотрения запроса Киева об экстрадиции задержанного россиянина Игоря Чуркина до вынесения решения о предоставлении ему убежища. Об этом заявил адвокат обвиняемого Кристиан Рубилар.

"Вероятность, что его экстрадируют, низкая", — приводит его слова ТАСС.

Такое развитие событий возможно, если произойдёт что-то непредвиденное, добавил адвокат. Например, если его признают угрозой обществу, однако это вряд ли такой случай. По словам Рубилара, Украина подала "крайне расплывчатый" запрос с требованием о выдаче задержанного. По факту Чуркину предъявили обвинения в заведомо ложном сообщении о преступлении, в Аргентине по этой статье максимальный срок один год, а выдать страна может только тех преступников, кто получил больше года.

Суд принял во внимание, что у Чуркина связи с Аргентиной и есть аргентинцы в семье, отпустив его под подписку о невыезде. Кроме того, он уже попросил гражданство этой страны.