В портах Ленобласти ввели режим повышенной готовности из-за угрозы от БПЛА

В морских портах Ленинградской области ввели режим повышенной готовности из-за возможных атак украинских беспилотников. Соответствующие распоряжения капитанов портов Выборг, Приморск, Усть-Луга и Высоцк опубликованы на сайте Администрации морских портов Балтийского моря.

"Основание для введения режима повышенной готовности — возросший уровень возникновения чрезвычайных ситуаций техногенного характера от атак беспилотных летательных аппаратов ВС Украины на объектах и территории морского порта", — сказано в распоряжениях.