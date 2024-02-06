В портах Ленобласти ввели режим повышенной готовности из-за угрозы от БПЛА
В морских портах Ленинградской области ввели режим повышенной готовности из-за возможных атак украинских беспилотников. Соответствующие распоряжения капитанов портов Выборг, Приморск, Усть-Луга и Высоцк опубликованы на сайте Администрации морских портов Балтийского моря.
"Основание для введения режима повышенной готовности — возросший уровень возникновения чрезвычайных ситуаций техногенного характера от атак беспилотных летательных аппаратов ВС Украины на объектах и территории морского порта", — сказано в распоряжениях.
В рамках режима в административных зданиях службы капитанов портов поручено сделать частичную светомаскировку.
Life.ru напоминает, 21 января произошло возгорание на терминале "Новатэка" в Усть-Луге в Ленградской области. Как уточняли в компании, его причиной могло стать внешнее воздействие.