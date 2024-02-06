Регион

Уведомления отключены

6 февраля, 01:16

В портах Ленобласти ввели режим повышенной готовности из-за угрозы от БПЛА

В морских портах Ленинградской области ввели режим повышенной готовности из-за возможных атак украинских беспилотников. Соответствующие распоряжения капитанов портов Выборг, Приморск, Усть-Луга и Высоцк опубликованы на сайте Администрации морских портов Балтийского моря.

"Основание для введения режима повышенной готовности — возросший уровень возникновения чрезвычайных ситуаций техногенного характера от атак беспилотных летательных аппаратов ВС Украины на объектах и территории морского порта", — сказано в распоряжениях.

В рамках режима в административных зданиях службы капитанов портов поручено сделать частичную светомаскировку.

ПВО России за минувшие сутки сбила 58 беспилотников ВСУ
ПВО России за минувшие сутки сбила 58 беспилотников ВСУ

Life.ru напоминает, 21 января произошло возгорание на терминале "Новатэка" в Усть-Луге в Ленградской области. Как уточняли в компании, его причиной могло стать внешнее воздействие.

Обложка ©

tak-vbg.ru

Артур Лапсаков
  • Новости
  • Специальная военная операция на Украине
  • Политика
  • Ленинградская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров