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6 февраля, 10:10

Песков заявил, что Кремль не занимается проблемой банкротства "дочки" "Роснано"

Кремль не занимается проблемой банкротства ООО "Пластик Лоджик" — дочерней компании "Роснано", которая занималась созданием устройства на базе так называемой "гибкой электроники", прозванного в народе "планшетом Чубайса". Об этом в беседе с журналистами во вторник сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Это не совсем прерогатива Администрации президента и Кремля — заниматься компанией. Там нелёгкие процессы идут, связанные с прошлыми периодами, связанные с долгами", — отметил он.

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Ранее Life.ru сообщал, что "Роснано" запустила процедуру банкротства ООО "Пластик Лоджик". Это связано с завершением оценки перспектив восстановления платёжеспособности компании, проведённой командой "Роснано" для возврата первоначальных инвестиций. А в прошлом году и само акционерное общество "Роснано" заявило, что больше не может исполнять обязательства по долгам за счёт собственных средств, в связи с чем в корпорации допускают возможность стать банкротом.

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Shutterstock.com

Марина Калегина
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