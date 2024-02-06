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6 февраля, 10:38

Глава Евросовета призвал Конгресс США разблокировать $60 млрд для Украины

Глава Евросовета Шарль Мишель. Фото © Wikipedia

Глава Евросовета Шарль Мишель. Фото © Wikipedia

Глава Евросовета Шарль Мишель в ходе своего выступления в Европарламенте призвал Конгресс США разблокировать $60 миллиардов финансовой помощи Украине. Видео речи он опубликовал у себя в соцсети X.

"Я хочу воспользоваться этим моментом, чтобы вместе с вами призвать Палату представителей в США как можно скорее разблокировать $60 миллиардов, необходимые для гарантии финансовой стабильности Украины", — заявил глава Евросовета.

С трибуны Мишель также отметил ранее достигнутое решение по финансированию Украины со стороны ЕС на долгосрочной основе на сумму в размере €50 миллиардов.

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Как уже писал Life.ru, в декабре 2023 года премьер-министр Венгрии Виктор Орбан наложил вето на решение выделить Киеву 50 миллиардов евро военной помощи. Позже стало известно, что теперь Брюссель думает, как помочь Украине в обход Будапешта. А 1 февраля в ЕС объявили, что решение о выделении €50 миллиардов для Украины согласовано. Глава Евросовета назвал это сигналом для тех, кто верит в "демократические ценности".

Владимир Озеров
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