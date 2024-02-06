Глава Евросовета призвал Конгресс США разблокировать $60 млрд для Украины

Глава Евросовета Шарль Мишель в ходе своего выступления в Европарламенте призвал Конгресс США разблокировать $60 миллиардов финансовой помощи Украине. Видео речи он опубликовал у себя в соцсети X.

"Я хочу воспользоваться этим моментом, чтобы вместе с вами призвать Палату представителей в США как можно скорее разблокировать $60 миллиардов, необходимые для гарантии финансовой стабильности Украины", — заявил глава Евросовета.