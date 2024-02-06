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Посол Израиля покинула МИД, куда была вызвана из-за неприемлемых заявлений

6 февраля, 13:40
Посол Израиля в Российской Федерации Симона Гальперин. Обложка © ТАСС / Софья Сандурская

Посол Израиля в Российской Федерации Симона Гальперин. Обложка © ТАСС / Софья Сандурская

Посол Израиля в Москве Симона Гальперин покинула МИД РФ, куда была вызвана из-за неприемлемых заявлений в СМИ. Дипломат пробыла в министерстве около полутора часов.

Дипломат прибыла в здание российского дипведомства на Смоленской площади около 15:00 (мск).

В МИД РФ одним советом приструнили хамоватого израильского дипломата
В МИД РФ одним советом приструнили хамоватого израильского дипломата

Напомним, посла Израиля в Москве Симону Гальперин, которая вступила в эту должность только в январе, вызвали в МИД России из-за её неприемлемых высказываний об РФ в интервью СМИ. Особое возмущение вызвали неуважительные слова Гальперин о том, что Москва якобы не прилагает достаточно усилий для освобождения заложников из плена ХАМАС. Также в МИД поправили посла, заявившую о том, что "холокост — это уничтожение только еврейского народа". В министерстве заметили, что это высказывание противоречит резолюции Генеральной Ассамблеи ООН.

Авторы
Александра Вишнякова
Александра Вишнякова
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